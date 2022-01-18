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高市府響應中央培訓語推員 鼓勵市民族人找回母語

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府原住民事務委員會響應中央計畫培訓語推人員，4年來共培訓11名原住民族語言推廣人員；不僅幫助多名學童、社會人士找回母語。圖／市府原民會提供
高雄市政府原住民事務委員會響應中央計畫培訓語推人員，4年來共培訓11名原住民族語言推廣人員；不僅幫助多名學童、社會人士找回母語。圖／市府原民會提供

高雄市政府原住民事務委員會配合中央計畫培訓語推人員，4年來共培訓11名原住民族語言推廣人員；不僅幫助多名學童、社會人士找回母語，並通過族語認證，同時也針對瀕危族語，藉語推人員加以記錄並保存。

來自高雄市那瑪夏區，阿布斯．伊斯瑪哈繕，中文名為林美芳現年50歲，原為家庭主婦，對族語相當有熱忱，但當時她只會說，卻看不懂聖經上的族語羅馬拼音，也不會寫；因緣際會下，在2006年開始向在學校教育族語的友人學習。

學習的過程中，阿布斯．伊斯瑪哈繕發現，當時校園內雖然有提供原住民學童族語教材，但仍缺乏老師教導，便決定投入族語教學。

阿布斯．伊斯瑪哈繕回顧，過去族語多半是由鄉土老師（現稱：支援教師）來帶領教學，且經常要一天內奔波多間學校，不僅工作繁忙，寒暑假完全沒有收入，且一學期才支薪，工作相當沒有保障。

但阿布斯．伊斯瑪哈繕秉持著教學熱忱，不斷到各國中小學校自我推薦，為了要讓更多的布農族學生學習布農族語，爭取教學機會；直到行政院原住族委員會推動原住民族語言推廣人員設置補助計畫，高雄也在2018年7月響應中央計畫開始培訓語推人員，才盼來轉機，她也藉這機會，順利獲得語推員資格。

擁有約14年族語教學經驗，讓阿布斯．伊斯瑪哈繕成為語推員後更駕輕就熟，不僅在2019年榮獲全台族語推廣語料採集第一名，在2020年、2021年綜合評比項目中，獲優等，至目前己幫助多人通過族語認證，她為精進教學知識，目前仍在高雄師範大學台灣文化歴史及語言研究所就讀。

市府原民會配合中央計畫培訓語推人員，目前原鄉、都會區已培訓11名語推人員，其中，都會區以布農、阿美、排灣較多的三大族群，教育對象除學童，還包含社會人士。另針對原鄉五個瀕危族群語言，如拉阿魯哇族、卡那卡那富族、茂林魯凱語、萬山魯凱語、多納魯凱語，皆設有一名語推人員。

市府原民會主委阿布斯表示，市府推廣族語復振不遺餘力，今年起設置各級族語認證獎勵金，凡是考取族語認證族人皆可申請獎勵金，分別為初級2000元、中級3000元、中高級5000元、高級10000元、優級15000元，要鼓勵市民族人族語學習，踴躍參加考試拿認證、拿獎金。

高雄市政府原住民事務委員會響應中央計畫培訓語推人員，4年來共培訓11名原住民族語言推廣人員；不僅幫助多名學童、社會人士找回母語。圖／阿布斯 伊斯瑪哈繕提供
高雄市政府原住民事務委員會響應中央計畫培訓語推人員，4年來共培訓11名原住民族語言推廣人員；不僅幫助多名學童、社會人士找回母語。圖／阿布斯 伊斯瑪哈繕提供
擁有約14年族語教學經驗，讓阿布斯．伊斯瑪哈繕成為語推員後，己幫助多人通過族語認證。圖／阿布斯 伊斯瑪哈繕提供
擁有約14年族語教學經驗，讓阿布斯．伊斯瑪哈繕成為語推員後，己幫助多人通過族語認證。圖／阿布斯 伊斯瑪哈繕提供
高雄市政府原住民事務委員會響應中央計畫培訓語推人員，4年來共培訓11名原住民族語言推廣人員；不僅幫助多名學童、社會人士找回母語。圖／阿布斯 伊斯瑪哈繕提供
高雄市政府原住民事務委員會響應中央計畫培訓語推人員，4年來共培訓11名原住民族語言推廣人員；不僅幫助多名學童、社會人士找回母語。圖／阿布斯 伊斯瑪哈繕提供

原住民 語言

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