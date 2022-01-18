中央推班班有冷氣全台大趕工 有學校等不到施工超苦惱

中央推「班班有冷氣」政策，規畫今年2月完成，壓縮到各校電力改善工程施作時間，台東縣因當地找不到3家廠商可承作一度很煩惱，幸經台電介入協助才順利發包。高雄則有校長表示，有些廠商同時標好幾校工程，機電人員大缺，他們至今還沒輪到施作，2月根本趕不及完工。

教育部原訂2023年完成「班班有冷氣」政策，之後提前至今年夏天，蘇揆後又敲定2月就要完成，執政黨有立委曾擔心，時程這麼趕，政策利多恐變利空。

就實務而言，國中、小設施設備基準中，冷氣並非必要設施，因此多數校舍不會納入冷氣用電考量，如今校園全面裝冷氣，幾乎都需改善電力系統，才能因應冷氣裝設後的電力負荷，像台東就傳出全縣沒幾家廠商能承作電力改善工程。

台東縣政府教育處國教工程科長陳家慶說，去年8月盤點全縣119所學校、3750間教室，共需裝設4269台冷氣。原擔心縣內不到3家廠商可承作工程，招標不易，所幸去年國教署協請台電相助，他們將全縣中小學分為29群，各群設置群長學校，召集群內學校相繼完成電力系統改善前置作業及勞務、工程等招標事宜才克服。

高雄市348所國中小要裝2萬0118台，因機電技師缺人，有校長憂心恐趕不及2月完工，一名小學校長說，裝冷氣不難，電力改善比較複雜，電力線路大改是不小的工程，學校去年暑假與兩所國中成立群組一起發包，因國中牽涉到會考時程，先行施工，他們到現在還沒等到施作。且每家廠商同時標好幾校工程，施作時又需錯開學生上課時間，2月期限在即，十分緊迫。

另名校長說，全國國中小要裝的冷氣那麼多，政府不是分期執行，而是一次性發包，且趕在一年內施作，工人不是不想做，而是做不來。有廠商根本不敢承攬。像台南地區機電技師不夠，就來高雄挖人幫忙，高雄施工時程也受影響。

高市府教育局主秘吳文靜說，高市各校冷氣機部分已裝設完成，新設電力改善系統，目前尚有2群未完成，會力拚1月底完工。