密閉教室吹冷氣CO2無法排散 學者憂影響學童注意力

行政院核定教育部「班班有冷氣」政策，全台3400所學校共需18萬台冷氣，要求今年2月完成裝設，行政院長蘇貞昌當時宣示，「窮不能窮教室，苦不能苦孩子」，不過學者研究發現，政策立意良善，但學童在密閉空間吹冷氣約10分鐘，二氧化碳就會超逾1000PPM，容易頭腦昏沉，注意力不集中，反而影響學習。

中央編320億前瞻預算推動班班有冷氣政策，要讓全台孩子今夏上課時都有冷氣吹，每年增加的2.6億度電約需8億3600萬元電費，5千萬維護費，會納入一般性補助款。並透過校園裝置太陽能光電設施，發電自給自足。

「班班有冷氣」政策在全台高中職以下校園雷厲風行，縣市政府同步規畫在校園「種電」彌補電費負擔，包括校舍屋頂、風雨球場頂蓋都覆上太陽能光電板，空拍下的馬賽克景象翻轉校園意象。但學界研究發現，校園裝冷氣後教室雖不悶熱，卻衍生出室內CO2（二氧化碳）排散問題，不利孩子專注學習。

高雄科技大學環境與安全衛生工程系副教授李家偉說，教室內開冷氣若未開窗，人體呼出的二氧化碳會持續累積，約5到10分鐘就會超過環保署室空氣品質標準1000 PPM，超過此濃度學生容易愛睏、注意力不集中，影響學習效率，長期下來更影響健康，這是校園普設冷氣須面對的問題。