快訊

美航空業者警告政府：5G將導致航班大亂、引爆航空危機

竹市一口氣+4！三民國小學童一家四口皆染疫 感染源不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

密閉教室吹冷氣CO2無法排散 學者憂影響學童注意力

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
中央推班班有冷氣政策，全台一年約估8億3600萬元電費，5千萬維護費，政院鼓勵學校「種電」，電力負擔部分可發電自給自足。記者王昭月／攝影
中央推班班有冷氣政策，全台一年約估8億3600萬元電費，5千萬維護費，政院鼓勵學校「種電」，電力負擔部分可發電自給自足。記者王昭月／攝影

行政院核定教育部「班班有冷氣」政策，全台3400所學校共需18萬台冷氣，要求今年2月完成裝設，行政院長蘇貞昌當時宣示，「窮不能窮教室，苦不能苦孩子」，不過學者研究發現，政策立意良善，但學童在密閉空間吹冷氣約10分鐘，二氧化碳就會超逾1000PPM，容易頭腦昏沉，注意力不集中，反而影響學習。

中央編320億前瞻預算推動班班有冷氣政策，要讓全台孩子今夏上課時都有冷氣吹，每年增加的2.6億度電約需8億3600萬元電費，5千萬維護費，會納入一般性補助款。並透過校園裝置太陽能光電設施，發電自給自足。

「班班有冷氣」政策在全台高中職以下校園雷厲風行，縣市政府同步規畫在校園「種電」彌補電費負擔，包括校舍屋頂、風雨球場頂蓋都覆上太陽能光電板，空拍下的馬賽克景象翻轉校園意象。但學界研究發現，校園裝冷氣後教室雖不悶熱，卻衍生出室內CO2（二氧化碳）排散問題，不利孩子專注學習。

高雄科技大學環境與安全衛生工程系副教授李家偉說，教室內開冷氣若未開窗，人體呼出的二氧化碳會持續累積，約5到10分鐘就會超過環保署室空氣品質標準1000 PPM，超過此濃度學生容易愛睏、注意力不集中，影響學習效率，長期下來更影響健康，這是校園普設冷氣須面對的問題。

李家偉說，過去教室採自然通風設計，並無二氧化碳排散問題，裝冷氣後關窗，CO2問題就會凸顯，而加裝的空氣清淨機若不是導入室外新鮮空氣稀釋的新風系統，無法去除室內的CO2。解決辦法是仿照防疫期間，開冷氣就將教室對角兩側窗戶開15公分，助空氣對流，唯一的缺點就是多耗能；再者加裝具新風系統的空氣清淨器，可同時解決PM2.5與CO2問題。

中央推班班有冷氣政策立意良善，卻衍生出密閉空間二氧化碳無法排散，恐影響學童學習的新問題。記者王昭月／攝影
中央推班班有冷氣政策立意良善，卻衍生出密閉空間二氧化碳無法排散，恐影響學童學習的新問題。記者王昭月／攝影

班班有冷氣 行政院

延伸閱讀

中央推班班有冷氣 高雄這所國小全校52人裝80多台！

低碳基金 搶永續商機

對內燃機的熱情還沒放下 BMW持續開發全新引擎

桃園消防獲贈給藥神器 救護人員示範救治OHCA患者

相關新聞

密閉教室吹冷氣CO2無法排散 學者憂影響學童注意力

行政院核定教育部「班班有冷氣」政策，全台3400所學校共需18萬台冷氣，要求今年2月完成裝設，行政院長蘇貞昌當時宣示，「...

中央推班班有冷氣全台大趕工 有學校等不到施工超苦惱

中央推「班班有冷氣」政策，規畫今年2月完成，壓縮到各校電力改善工程施作時間，台東縣因當地找不到3家廠商可承作一度很煩惱，...

高市府響應中央培訓語推員 鼓勵市民族人找回母語

高雄市政府原住民事務委員會配合中央計畫培訓語推人員，4年來共培訓11名原住民族語言推廣人員；不僅幫助多名學童、社會人士找...

寒假宅在家？中警辦3活動邀學子放電 統統免費

寒假即將開始，台中市警局少年警察隊為讓青年學子們在寒假期間，從事正當休閒活動，增強免疫力，避免因宅在家裡上網而接觸到毒品...

老師導護遭撞至今不理賠 專家點出關鍵：教育部根本保錯險？

高雄市鳳翔國中梁姓老師去年底擔任導護，遭闖紅燈駕駛撞成重傷，至今仍在醫院昏迷，後續恐面臨龐大醫療及復健費用。教師團體發難抗議，導護制度爭議浮上檯面，學校為梁老師發起募捐，教育局公布學校保管金專戶，代收社會各界愛心捐款，卻有網友質疑導護老師被撞，已包含在校園公共意外險保障裡，為何又要募捐。事實是，保險公司拒絕理賠。...

減輕身障者不便 考選部修正放寬診斷證明書效期

為降低身心障礙者之不便及經濟負擔，考選部修正放寬診斷證明書有效期限，應考人在提供符合規定的診斷證明書並經審核通過後，在原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。