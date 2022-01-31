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108課綱深度剖析／自主學習導入體制學校有可能嗎？ 教學現場突顯二大問題仍不足

聯合新聞網 / 商周出版
108新課綱架構下，老師塞了太過量的內容，如此一來，學生的自主學習可能就無法落實。示意圖／ingimage
108新課綱架構下，老師塞了太過量的內容，如此一來，學生的自主學習可能就無法落實。示意圖／ingimage

主•筆•開•場•白

前面幾章我們多以實驗教育團體的課程經驗介紹「自主學習典範」。那麼，究竟自主學習典範能否導入體制學校？體制學校會因為導入自主學習典範而有新的轉機嗎？

本章我們將以一○八課綱為切入點，探討新課綱裡強調的精神，與自主學習典範中相呼應的地方，以及在新課綱的課程架構下，自主學習可以在哪些地方落實。

☀一○八課綱的真正進展

教育部於二○一四年十一月發布「十二年國民基本教育課程綱要總綱」，之後各領綱陸續發布，並於二○一九年八月（一○八學年度）正式上路，因此又稱為「一○八課綱」。

剖析一○八課綱的內容，其真正進展如下：

【課綱由破碎到完整】

1.首次完成我國課綱的垂直整合：從小一到高三。

2.首次完成我國課綱「形式」上的水平整合：將過去普通高中、綜合高中、技術高中三份各自獨立的課程框架，統整到一個課程框架之下。

【開門辦教育】

3.《高級中等教育法》第四十三條：「學校規劃課程並得結合社會資源充實教學活動。」

4.老師每年至少須開放觀課一次以上。

5.課審制度法制化（已實施），並開放民間提案（待實施）。

【當代適應】

6.國小新住民語新設領域。

7.國中科技新設領域：含生活科技（設計與製造）、資訊科技（運算思維）。

（本文出自《讓孩子做學習的主人》，未經同意禁止轉載。)
（本文出自《讓孩子做學習的主人》，未經同意禁止轉載。)

【適性學習／務實致用】

8.國中小五分之一的領域學習節數，可由學校規劃跨領域課程。

9.高中校定選修從一點二倍起跳，但高中老師超鐘點，無法承擔更多選修課。

10.自然領域有「探究與實作」課程，不是只有講解知識。

11.社會領域有「探究與實作」課程，不是只有講解知識。

12.大學入學進行考招連動，參考高中學習歷程檔案，做為入學取才依據。

☀課綱的進展不等於現場的進展

目前一○八課綱在現場實施上碰到兩大方面的問題，除了課綱本身的問題之外，還有就是教學第一線仍然堅持「關門辦教育」。

課綱本身的問題

＃仍是一份過量的課綱

由於各領域節數就是現場老師們的「飯碗」，各領域慘烈爭奪時數之下，只能在自己領域盡量灌內容，才能守住保有時數的正當性。最後各領域內容加總起來的課綱，對多數同學來說，仍是一份過量的課綱。現場因應過量的課綱排課，排課仍會過滿，「教過」的典範還是壓倒「教會」的典範。直接結果是：大量的學生淪為陪讀。

＃總綱前三章和後三章精神與肉體分離

總綱的前三章（背景、理念、目標）標榜自發、互動、共好，完全是按著自主學習典範的理想來，可以說在意識型態和價值觀上，和自主學習典範並無二致，但是後面三章（階段、架構、實施）則採用舊典範的技術選項與人際關係。

一個典範分成三個構面：價值觀、技術選項、人際關係，三個構面必須表裡一致，邏輯自洽。但是課綱牽涉那麼巨大，怎麼可能一次就把典範翻過去？所以只能新舊妥協。於是，總綱中與執行相關的後三章，就仍以畫一各年級教學內容，使用教科書教學為主要技術選項；想要將過量的內容都教完，也只能維持「老師依教科書教」、「學生聽命於老師學習」、「家長不要來打岔」的人際關係。

自發、互動、共好，不可能靠重編新一版教科書來達成，還需要很多新元素：

⑴讓學生有更多參與自己學習治理的權力（含學什麼、怎麼學）。

⑵學習過程中需要老師更多的陪伴、嚮導與教練。

⑶讓學生有更多的當代適應，更多行動學習。

⑷讓學生有更多蒐集資料、架構資料、上台發表的訓練。

（本文出自《讓孩子做學習的主人：自主學習典範親師指南》，作者： 丁志仁、曲智鑛）

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