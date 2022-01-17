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新北產官學合作供百萬AI套件 打造培育AI人才大聯盟

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
「新北X師大X威盛AI產官學合作儀式」上由學生介紹利用AI人工智慧技術的作品。圖／新北教育局提供
「新北X師大X威盛AI產官學合作儀式」上由學生介紹利用AI人工智慧技術的作品。圖／新北教育局提供

新北推廣AI人工智慧教育，今在福和國中辦理「新北X師大X威盛AI產官學合作儀式」，其中師大辦理AI人工智慧相關課程，包含教師研習及學生營隊；威盛電子公司旗下教育品牌「威盛創造栗」提供300套價值百萬的AI影像辨識套件，要培養更多學生的AI人工智慧素養，將新北打造培育AI人才大聯盟。

這次儀式中特別安排，由福和自造教育及科技中心學生介紹，利用企業提供AI影像辨識套件設計的AI智慧小車競賽，並邀請來賓與學生體驗AI課程活動，包含「AI影像辨識輸送帶」、「AI影像辨識電梯」等。八年級學生黃筱晴表示，藉由人工智慧感測模組分辨顏色與造型真的非常酷，未來將有更多新興科技融入日常生活中，AI將會是無處不在。

教育局長張明文指出，元宇宙興起，連帶關鍵技術AI人工智慧更顯重要；業界這次提供的資源，將由新北發送到8縣市計26間自造教育及科技中心及其服務國中小學校達100間以上，打造AI教育大聯盟。

威盛電子教育事業總經理王明德說明，集團一直致力推動科技普及教育，這次提供套件將協助教師更容易教授AI，學生也能透過動手創作讓課程更有趣。

師大師培學院副院長陳玉娟也說，師大在產官學合作下強化師資培育的AI課程，相關系所也將培育更優質中小學教師及研發中小學教材，協助各校深化AI教育。

教育局提到，三方還將於3月19日在江翠國中辦理「2022 START！AI智慧小車競賽」，透過結合AI影像辨識技術運用於智慧小車競賽進行任務解題，培養學生問題解決及邏輯思考的能力，要扎根培養新北學子AI人工智慧素養，未來持續朝「新北自造城」邁進。

新北推廣AI人工智慧教育，今在福和國中辦理「新北X師大X威盛AI產官學合作儀式」。圖／新北教育局提供
新北推廣AI人工智慧教育，今在福和國中辦理「新北X師大X威盛AI產官學合作儀式」。圖／新北教育局提供

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