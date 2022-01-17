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臺灣友善環境指數　教你找出最佳ESG投資商品

文 / 臺北大學 提供

臺北大學商學院企業永續發展研究中心與臺灣指數公司合作發布「臺灣友善環境指數」。 圖／臺北大學 提供
臺北大學商學院企業永續發展研究中心與臺灣指數公司合作發布「臺灣友善環境指數」。 圖／臺北大學 提供

隨著ESG（環境、社會、公司治理）成為現今全球顯學，臺股ESG投資也成為熱門議題。由臺灣證券交易所旗下子公司臺灣指數公司，與國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心合作發布「臺灣指數公司臺灣上市上櫃友善環境指數」，可作為評估臺灣上市、上櫃公司環境永續發展綜合績效的投資型標竿指數（Benchmark），更可成為投資人選擇投資標的的重要依據。

「臺灣友善環境指數」來自臺灣指數公司與企業永續發展研究中心合作設計的「台灣永續評鑑-友善環境模組」。先由企業永續發展研究中心評鑑企業關注環境永續的風險與機會表現，再由臺灣指數公司運用評鑑結果，設計成分股篩選與加權方法，選取上市、上櫃公司面對環境永續風險與機會中，表現績效較佳者，編製兼顧友善環境及投資回報的股價指數。

評鑑模型包含社會（S）、經濟（E）、環境（E）及揭露（D）四大構面（SEED）、14 類次構面，以及 88至131 個評量指標，再結合重大性事件評估機制，完整評量臺灣上市、上櫃公司友善環境表現。該指數可再發展為系列指數，如產業型、主題型、因子投資型，或編製客製化指數等，用來協助金融商品發行人、資產管理機構，進行各類商品設計或投資應用。

臺北大學教授黃啟瑞表示，依據企業永續發展研究中心發布《2021臺灣永續投資調查》顯示，臺灣永續投資資產總額約為新臺幣17.6兆元，較2019年成長26%，佔參與調查機構管理資產（asset under management, AUM）47.5兆的37%，已超越《2020全球永續投資報告（Global Sustainable Investment Review 2020 , GSIR 2020） 》中，全球永續投資佔AUM的比例35.9%。預估2022年可望突破40%。此外，臺灣永續投資金額規模約佔全球1.8%，整體永續投資逐漸與國際趨勢一致。

若將視角聚焦在個別投資人來看，30歲至60歲的投資人，對於ESG商品的關注程度，顯然高於其他年齡層。不論是男性或女性，高達8成皆對於ESG相關金融商品有高度興趣。

經由調查結果可知，ESG金融商品已逐漸受到中壯年投資者的關注，相關商品具有潛在的龐大市場。如何找到一個可靠的投資評估機制，引領投資人找出適當的投資標的，促進市場交易效率，便是臺灣友善環境指數的重要功能。

對於企業來說，找出永續經營的重要參考面向，有助於企業快速且正確邁向永續經營的目標。依據台灣永續評鑑評估國內金融、電子、服務和製造四大產業，以⾦融業表現最佳，電⼦業次之，評估結果與國際評比趨勢⼀致。企業可參考臺灣友善環境指數各項評量指標，作為發展ESG的參考標準，以求在愈來愈講求永續經營的市場環境中脫穎而出。

臺灣上市上櫃友善環境指數連結
https://www.taiwanindex.com.tw/index/index/IX0156

（國立臺北大學廣告）

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