沒當上醫師就是魯蛇？ 專家：孩子這輩子不是來完成父母的使命的

主•筆•開•場•白 教育選擇權是法律賦予父母的權利，因為我們都有一個共同的基本信念：爸爸媽媽是愛孩子的，是為孩子好的！但怎樣選擇才是真的好呢？「權威」與「控制」是我們特別需要小心的，本章藉由「選擇」的討論，提醒我們「做選擇」時該注意的要點。

——孩子不是我們的附屬品，你的孩子不是你的孩子。

父母的教育選擇權是在代替孩子行使應有的權利，很多人會說：「孩子懂什麼？這麼重要的事情，他們有能力決定嗎？我做這些都是為了他好！」過去在美國和日本皆曾出現弒母的社會案件，這些母親都希望孩子能按照自己期待的方式生活，而孩子卻在親手殺死母親後，才真正感覺到自由，即便需要接受法律的制裁，在監獄中服刑，都感覺比在母親身邊自在。

我們用什麼樣的方式去愛孩子？是每個父母親值得反覆思考的問題！

☀天下無不是的父母？不要讓自己的愛成為孩子的阻礙

當父母在選擇上給予其自由，孩子就擁有生長的空間，生命得以發展。父母在教養上的功能是灌溉，創造一方沃土，讓孩子得以在這裡自由生長。太多父母的問題不是愛太少，而是愛太多，以及用錯愛的方式。過去常聽到，有的孩子非醫學系不念，每年重考，就是為了拚上醫科，這些孩子很多來自於醫生世家，家族文化隱藏著沒當上醫師就是魯蛇。

（本文出自《讓孩子做學習的主人》，未經同意禁止轉載。) 在師範院校體系也有同樣情形，很多家長期待孩子未來能進入公務體系或擔任教職，求的是一份穩定。因此，即使現在要能考取教職比以往困難許多，懷抱著考上教職等於自我實現的想法，每年仍然有許多人前仆後繼的努力。但當中有多少人是對教育有熱情，而不是只為了求溫飽。

到底有多少孩子的人生被這樣的觀念耽誤？價值觀的形塑是潛移默化的，有哪個家長是從未來而來的？不然怎麼會對自己過去的經驗深信不移！大人們習慣用過去的經驗來教養小孩，但世界已經不一樣了，而且改變只會越來越快！

☀積極的自由（freedom to）與消極的自由（freedom from）

父母替孩子選擇學校的心理狀態，通常包含兩種思維模式，其中一種是逃避既有的環境，免於（freedom from）舊環境、舊思維、舊方法對孩子的影響；另一種則是選擇（freedom to）一個適合孩子的新環境。

若個別化教育是我們追求的理想，那就不會出現一種模式適用於所有孩子的思維。模式的概念，是能夠符合某一類人的需求，而傳統的教育模式則希望滿足大多數人的需求。

我們常聽到：「孩子適不適合？」

比較少會聽到：「有哪一種模式適合我的孩子？」

而父母在落實教育選擇時，應該思考的是：

什麼是我孩子需要的？

選擇學校，是許多父母在陪伴孩子成長過程中的難題，過去比較公校和私校，在實驗教育三法通過後，又多了實驗教育這個選項。父母落實教育選擇的目的，不外乎是幫孩子挑選一個適合的學習環境。在選擇學校之前，應該要花時間認識自己的孩子，而非單純追求世俗的價值與標準。每一個孩子都有專屬的生命樣態，孩子這輩子不是來完成父母的使命的。

過去曾經有孩子跟我說：「自主學習太累了！需要自己有目標，在現行體制學校，我只要乖乖讀書就好。」

是的，被餵養、按照他人的邏輯行事是輕鬆的，這是孩子真實體驗後的回饋。

承擔責任本來就不是一件輕鬆的事，有的孩子甚至願意選擇走回老路，回到舒適圈。這樣的狀態，就和大學畢業沒有目標，直接選擇讀研究所的青年一樣，想盡辦法延緩自己面對現實。如果我們的教育環境，培育的人民都抱持這樣的心態，那會是一件多麼可怕的事。

（本文出自《讓孩子做學習的主人：自主學習典範親師指南》，作者： 丁志仁、曲智鑛）