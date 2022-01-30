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拋開分數的包袱、回歸學習的本質 資深教育專家：鼓勵孩子考零分

聯合新聞網 / 商周出版
教育專家認為，自主學習不是一種教學法，而是讓孩子能在自主學習的旅程中成為自己。示意圖／ingimage
教育專家認為，自主學習不是一種教學法，而是讓孩子能在自主學習的旅程中成為自己。示意圖／ingimage

主•筆•開•場•白

本章藉由對「學習」的思辨，重新審視學習者的角色。孩子是學習的主體，自主學習不是一種教學法，它需要整個生態系統的支持。孩子能在自主學習的旅程中成為自己，伴遊的大人們（資深學習者）應該抱持著何種思維和心態呢？

——在理解自主學習前，應該重新理解什麼是學習，什麼又是教育。

教育的主體是學習，學習者才是主體，而教育是輔助學習的一種方式。學習重要的是過程，結果只是整個學習歷程的一部分。自主學習並不是什麼都不做，從傳統的學習典範轉換成自主學習，其實需要做的事更多。是誰要做更多呢？當然是學習者必須做得更多，學習的主體應該要有意識地承擔學習的責任，有能力有策略的架構自己的學習經驗。

（本文出自《讓孩子做學習的主人》，未經同意禁止轉載。)
（本文出自《讓孩子做學習的主人》，未經同意禁止轉載。)
過去十多年來，我常鼓勵孩子考零分，這不是在開玩笑，而是希望孩子在學習過程中，跳脫被他人評價的框架，關注學習的歷程，而非只是結果。當孩子能拋開分數的包袱，回歸學習的本質，發掘學習的樂趣，結果通常不需要我們太擔心。

☀將學習的主動權還給孩子

這是一句耳熟能詳的話，但對於許多大人來說是天方夜譚。大人很多時候會將自己的不信任、不放手，歸咎於孩子不可信任、能力不足。但試著想想，哪一個人在學騎腳踏車的時候不摔跤？就是因為我們不會、不能，才更需要機會練習。我深信當大人願意相信，很多時候孩子的表現是超乎我們預期的。

我也常鼓勵爸爸媽媽要留白給孩子，不要把生活排滿。安排行程前，試著和孩子討論，為什麼要這樣安排？過去當我在和孩子們談時間管理時，孩子們最常表示：「我的時間沒辦法管理！我的時間是我爸媽在管理的！」

剛開始我總認為這是孩子不願意負責任的藉口，但仔細了解後發現，還真是這麼一回事，孩子不是自己的主人，在生活上，只是父母的傀儡，按照父母親的意志生活；在學習上，被動地接收資訊，被灌輸與填鴨。面對這樣的生命狀態，我們能有所期待嗎？不要忘記，我們的不敢、我們的不信任，可能成為孩子成長過程中的阻力！

☀引導與指導的不同

陪伴孩子學習最重要的目的是成為孩子的支持，適時地提供孩子引導，成為孩子生命中的領航員。父母應該避免凌駕於孩子之上，可以陪伴，可以支持，但不需要越俎代庖，你有你的生命課題，孩子也有自己的。過度的保護，可能讓孩子免於承受短期的壓力，但沒有人能替另一個個體承擔所有的責任，也不應該如此。平時有意識的覺察，讓我們更清楚自己應該站在什麼位置。

大人不應該是高高在上的指導者，大人可以成為陪伴孩子學習的資深學習者。對於許多父母來說，常常分不清楚什麼是指導？什麼又是引導？我們可以用這個答案或行動是如何產生的來區辨引導與指導。當答案或行動是個體由內而外生成的，就屬於引導。

指導本身蘊藏價值判斷，因為你不好、你不能，所以我把方法告訴你。但引導不是這麼一回事，引導是透過對話與互動，讓孩子練習梳理當下的情境，並從思辨的過程中發展出行動的策略。

有些事沒辦法教，只能體會。練習創造情境讓孩子能透過體驗而習得，在經驗中孩子能有所體會，透過大人的引導，有機會深化經驗對自我的意義。有些事不需要說，說多了就像是在說教，會引來孩子的反感，激起他們的防衛心，也阻斷彼此溝通的可能性。去做就對了！當我們有意識地布置好學習的環境，孩子自然而然可以從中體會到你想告訴他的事。

（本文出自《讓孩子做學習的主人：自主學習典範親師指南》，作者： 丁志仁、曲智鑛）

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