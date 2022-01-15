國小本土語推20年師資仍沒到位 老師不會講只能播影片

中小學必修本土語即將上路，師資卻令不少學校頭痛。實際上，國小本土語教育已運作將近20年，一至六年級每周必修一節本土語，卻仍有學校還找不到合格的本土語師資，讓未取得中高級語言認證的班導師直接上場，甚至有教師根本不會講閩南語，整堂課都用電子書播影片，憂心未來國高中將步入後塵。

教育部去年2月配合國家語言發展法修正「12年國民基本教育課程綱要總綱」，經課審大會去年11月底審議通過，將列入國高中部定必修。其中，本土語將按難易度分成五個級別，由於每個學生初學本土語時間不一，且是按興趣選修，屆時教學現場將開放同一年級學生可修不同級別本土語。

但課綱規畫好了，師資卻還沒整備好，就連20年前九年一貫上路就將本土語納入必修的國小，師資仍有缺口。一位已取得中高階閩語認證的國小教師說，學校每個導師都被要求教台語，但真正有取得語言認證的老師不多，不太會講的就靠書商電子書墊檔，想辦法用影片引導教學，搞到整節課都在播影片。

該名國小教師也提到，即便有通過認證的教師，台語教學也不一定好，有些人去考認證也只是興趣，也不一定有教學意願。他無奈表示，現在只盼國高中不要步入後塵，但現況看起來是「不太樂觀」，國小都這樣混過去，國高中應該也是照做。

另名國小教師也透露，若學校開學前仍沒找到合格師資，也只能讓不符資格的教師上場，除非有人向教育局處檢舉，否則也沒人會發現，更何況某些學校是連代理教師都招不到，第三招以後，任教資格只需大學畢業，遑論能招募到通過本土語中高級認證的人才。

教育部表示，將補助縣市政府訂定獎勵措施，並透過一般性補助款考核及統合視導，引導縣市政府完成師資儲備工作。另也會盤整區域教支人員，並進行跨校媒合，以區域的力量支持學校開班，同時也準備直播共學師資設備作為備援，確保校校都可順利開課。