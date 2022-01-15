新北國際兒童教育協會 延續一世紀「愛之光」擁抱台灣各角落

聯合新聞網 / 綜合報導
社團法人新北市國際兒童教育協會理事長、AMI中華台北蒙特梭利培訓中心負責人及創世基金會分會會長、協辦單位狼堡國際股份有限公司一齊敬酒開桌。圖／新北市兒童教育協會提供
社團法人新北市國際兒童教育協會理事長、AMI中華台北蒙特梭利培訓中心負責人及創世基金會分會會長、協辦單位狼堡國際股份有限公司一齊敬酒開桌。圖／新北市兒童教育協會提供

社團法人新北市國際兒童教育協會與AMI中華台北蒙特梭利培訓中心，第三度一齊主辦創世基金會公益慈善餐會助植物人常年安養經費，三年以來由理事長方玉成先生率領協會旗下的托嬰中心、親子館同仁與協辦單位各負責人、至親好友們等，認領20桌，同時邀請實力派的藝人表演與台下觀眾互動情感加乘，參與者傾盡心意為弱勢族群，開啟每一個幸福的機會，盛裝真心與感動，讓愛的距離加溫加熱，雋永每一盞燈再度通亮起新的光明。

自協會成立以來，創會理事長方綉媚女士結合蒙特梭利教學法與各領域老師、園長的所能所長，用愛閃耀每一個偏鄉兒童探索及俱進的機會，走訪偏鄉小學，捐贈教具、建構蒙特梭利教室、分享教學經驗，並且兒童地理舞台劇「阿波菲斯環遊世界大冒險」的演出。

社團法人新北市國際兒童教育協會與AMI中華台北蒙特梭利培訓中心，聯合贊助新北市猴硐-蒙特梭利實驗小學蒙特梭利師資培訓基金。圖／新北市兒童教育協會提供
社團法人新北市國際兒童教育協會與AMI中華台北蒙特梭利培訓中心，聯合贊助新北市猴硐-蒙特梭利實驗小學蒙特梭利師資培訓基金。圖／新北市兒童教育協會提供

十餘年以來從台北出發，紮根於東部帶動知識的飛揚，跨越中央山脈，醞釀與期盼學習的脈動。我們經歷8年的勤懇，贊助校方蒙特梭利教具、培訓6-12 AMI國際證照師資，終於民國110年成功轉型全台灣第一所公辦公營的「猴硐-蒙特梭利實驗小學」，註記了我們不放棄每一個茁壯的力量，把資源與關懷帶給每位孩童，讓成長的起點上，極富生命力與永恆的悸動。

財團法人新北市國際兒童教育協會與AMI中華台北蒙特梭利培訓中心，聯合贊助苗栗縣新開國小蒙特梭利師資培訓基金。圖／新北市兒童教育協會提供
財團法人新北市國際兒童教育協會與AMI中華台北蒙特梭利培訓中心，聯合贊助苗栗縣新開國小蒙特梭利師資培訓基金。圖／新北市兒童教育協會提供

近期位於苗栗縣大湖鄉的新開國小，聯乘蒙特梭利的教育精神，往公營化教育顯影前進著，此時此地成為時代最強的驅動力。鄭重感謝一同走在教育及公益這條路上的同伴們，讓小小的愛成為無限大的力量，讓美好的未來，停留在無價之上。

偏鄉 小學 植物人 中華台北

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