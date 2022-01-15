教育翻轉補救教學關懷弱勢兒 大林鎮薪傳文教協會揭牌
嘉義縣大林鎮第一個民間自主發起，以教育關懷為核心的非營利組織「大林薪傳文教協會」，上午由縣長翁章梁等人揭牌創立，協會以教育關懷為核心價值，針對弱勢學童一對一補救教學，設置優秀清寒獎學金，以及關懷弱勢學童家庭等三個目標為宗旨。
由薛誠晃理事長號召一群志同道合朋友倡議，以大林扶輪社為主體向外拓展，號召社會各界響應的大林薪傳文教協會，在大林鎮中興路舉行創立及分部揭牌議式，翁章梁、立委陳明文、民雄二手書店黃金山館長和關心教育的地方人士都到場見證。
翁章梁說，黃金山館長用一對一教學，翻轉弱勢學童命運的理念，感動很多人，高興看到大林薪傳文教協會陽光照射到弱勢的小孩，讓他們透過教育得到最好的照顧。
大林薪傳文教協會在短短3個月籌備期，號召289名來自嘉縣市及全國各地贊助會員加入，預計招募500名會員，期許來自社會各界涓涓善意，讓協會永續經營，讓弱勢得到社會滿滿的關懷。
薛誠晃說，黃金山館長願力，感染許多的人願意投入時間心力，共同關注台灣弱勢角落。善與愛是台灣人勇敢走向世界最大利基，願力不分大小，不分你我，讓愛與關懷點亮你我身旁每一個角落。
大林薪傳文教協會成立，讓黃金山深受感動，他說，一對一教學成功翻轉貧窮小孩命運，大林要開課了，學生有45人，老師有90人，希望大家一起努力翻轉教育，提升國家競爭力
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