曾抱病戴氧氣筒只為博士生口試 台師大楊深坑追思催淚

教育部第一位終身國家講座教授、台師大教育學系名譽教授楊深坑去年8月逝世，享壽76歲。台師大今舉行紀念追思會，由教育部前部長吳清基代表頒發教育部專業獎章表揚，紀念這位學術巨人、生命鬥士，更是關愛學生的身教典範，眾人也回顧當年楊深坑抱病向醫院請假，帶著兩組氧氣筒，只為替博士生論文口試的情景。

楊深坑在教育界服務44年，自民國58年從台師大教育系結業後，在國中教書一年後，民國61年領著公費遠赴希臘雅典大學直攻博士學位。

當時，他跟一般國中生一樣，只懂αβγθ四個希臘字母，就開始他長達六年的博士留學生涯。他在民國67年4月25日以「孔子和亞里斯多德倫理思想上的中道」獲得希臘國家哲學博士，曾榮獲希臘報紙報導。 後來獲台師大教研所聘為國科會獎助的歸國學人副教授，從此開啟了他43年的專業教書生涯。

楊深坑在民國82年以「柏拉圖的美育思想研究」一書升上教授；民國84年創立全世界第一個「比較教育研究所」於暨南大學；民國92年擔任中正大學教育學院院長，首創每月一次全院教授學術研習會；民國96年擔任中正大學副校長。

楊深坑在44年教育生涯中，在研究上曾獲國科會四次傑出獎，十次甲種獎，自民國78年每年獲國科會及科技部的專案研究，並於民國80年獲教育部學術著作獎，不僅作育英才，更是獲獎無數。

教育部前部長、台師大教育系吳清基名譽教授回憶，楊深坑老師終身以教育為職志，從不為個人生活享受而費神。

吳清基說，每周四晚上10點教完研究生下課後，常看到楊老師仍在研究室埋頭研究。他對學生的指導，恐怕很多指導教授都難望其項背，每周五的「楊門學術研討會」，他會邀集一些指導授課的學生參加研究討論，他從未缺席，指導教授敬業、樂業的精神，對學生是最好的身教與典範。

吳清基也說，雖然楊老師在2014年發現身體有恙，必須住院治療，但在治療期間，仍然不忘對學生的教學與指導。甚至看到他抱病從台大醫院請假，帶著氧氣筒到師大，為博士生做論文口試；病危住院期間，因氣切不能口述授課，但他為了讓指導的學生能夠順利完成學位，在床邊用筆談，指導學生論文的修改。

教育部前次長楊國賜也在追思文集中提到同一件事。楊國賜提到，當年楊教授經醫生同意後帶著兩組氧氣筒，由夫人和公子全程陪同，冒著生命危險，直奔教育系口試。深坑教授口試之餘，一再叮嚀和教導學生，愈是艱困，愈要創發生命鬥志，以展現生命美好的樂章，開拓生命的價值，也表現他的教育大愛精神，令人景仰。

楊深坑曾獲國科會及科技部五十餘次補助，去過五十幾國發表學術論文，其中包括古巴、巴西、阿根廷、秘魯、卡麥隆、馬爾他、南非等國內學者較少去的國家。

楊老師遺孀、台師大社會教育系退休教授王秋絨也在追思會中分享楊教授的遺志。他希望教育部與文化部宜合而為一，國家教育研究院仿德國Sponik教育研究院直屬總統府管轄，教育部長、司法部長、銓敘部長宜不受政黨統治，依黨選舉分配推薦席次，由行政院長任用之。