「台大四人幫」張清溪逝世 管中閔憶當年嘆：人世無常

台灣大學經濟系退休教授張清溪驟然離世，台大校長管中閔同為台大經濟系教授，他今天在臉書上表達哀悼。他說，張教授是他剛回台時的系主任，臉上總掛著微笑，也協助新進老師解決困難、進入狀態。文末他也感嘆，這兩年走了許多老友和同事，人世無常，令人分外感傷。

經濟學「台大四人幫」成員之一、台灣大學經濟學系教授張清溪前日搭乘捷運時，因心肌梗塞忽然昏倒失去意識，警消接獲通報趕到現場，張清溪已心肺功能停止，緊急送醫急救仍宣告不治，享壽74歲。

消息一出，各界人士緬懷哀悼。管中閔同為台大經濟系教授，他今天早上也在臉書表示，昨日驚聞張清溪教授過世，極為震驚。

管中閔說，張教授是他在1994年回台時的台大經濟系系主任，他對新進老師非常客氣和藹，臉上總是掛著微笑。當年校內資源稀缺，張教授總是盡力協助新進老師解決困難，讓他們夠很快安頓，進入狀態。

管中閔也說，剛回台灣時，對台灣經濟學術圈極為陌生，跟著當時擔任系主任的張教授參加了一些活動，才逐漸開始認識那些老師。印象中張的身體一直很好，有此意外實在讓人驚訝。

文末管中閔也感嘆，這兩年走了許多老友和同事，人世如此無常，令人分外感傷。

台大經濟系昨也在臉書哀悼，張清溪是所有經濟系同仁都極為尊敬的長者，在他1993年到1998年擔任系主任期間，推動多項系務改革，建立包括長聘的許多制度，系上運作至今，是奠定台大經濟系學術地位的重要推手。

台大經濟系說，張清溪成立「台灣經濟學會」，對經濟學界有著卓越的貢獻。張清溪與系上教授吳聰敏、許嘉棟、劉鶯釧合著的「經濟學理論與實際」，開啟中文經濟學教科書百花爭鳴的時代，更是無數人學習經濟學的啟蒙書。