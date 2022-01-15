想當老師看過來！新北今年首納本土語加分機制

新北市往年國小教師甄選，平均每次約有8千人應考，新北市為推動本土語言教育，自本學年度起，本土語言能力認證將列入教甄加分機制，具備相關單位認證如閩南語、客語、原住民語等能力達中高級以上，最多可加至2分，總分100分。另考量國小普通科教師不分科且多有帶班需求，今年起國小普通科教甄考生初試應考科目改為「基礎與教育專業測驗」，科目中加考國、英及數學。

為網羅不同專才教師至新北市任教，近年來國小教師甄選增設加分機制。報考特殊教育科、幼教科、學前特教科及專任輔導教師等類別以外教甄考生，具備學科知能評量達精熟級之證明書者，1科達精熟級，初試加2分，最多可加4分。報考英語科及雙語組以外者，英語能力符合相當於CEF語言參考架構B2級者，初試加2分。

往年新北市國小教甄率取名額約為600名，今年為吸引本土語言專業師資，首次納入本土語言加分機制，除報考學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師以外之考生，具備閩語、客語或原住民語，語言能力認證1項達中高級以上，初試原始成績加1分，最多可以加2分。

另外，新北市以往國小普通科應考科目為教育專業測驗，主要以教育理論、教育政策、教育心理學、教育哲學、學生輔導等內容為主。今年起國小普通科考生初試應考科目改為「基礎與教育專業測驗」，除原有教育專業測驗題目之外，增加國、英及數學，應試時間維持90分鐘，藉由應試題目調整，錄取更符國小教學實務需求教師。

教育局表示，國小教師甄選普通科加考國、英與數學，以及本土語加分條件，將詳列於111年度新北市國小正式教師甄選簡章，簡章預計於111年4月公告於新北市教師聯合甄選報名系統。