快訊

聯亞藥爆內線交易兵分22路搜索 副總經理300萬元交保

宣布校園推動疫苗護照 侯友宜：現在是最成熟時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想當老師看過來！新北今年首納本土語加分機制

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市往年教甄筆試現場。圖／新北市教育局提供
新北市往年教甄筆試現場。圖／新北市教育局提供

新北市往年國小教師甄選，平均每次約有8千人應考，新北市為推動本土語言教育，自本學年度起，本土語言能力認證將列入教甄加分機制，具備相關單位認證如閩南語、客語、原住民語等能力達中高級以上，最多可加至2分，總分100分。另考量國小普通科教師不分科且多有帶班需求，今年起國小普通科教甄考生初試應考科目改為「基礎與教育專業測驗」，科目中加考國、英及數學。

為網羅不同專才教師至新北市任教，近年來國小教師甄選增設加分機制。報考特殊教育科、幼教科、學前特教科及專任輔導教師等類別以外教甄考生，具備學科知能評量達精熟級之證明書者，1科達精熟級，初試加2分，最多可加4分。報考英語科及雙語組以外者，英語能力符合相當於CEF語言參考架構B2級者，初試加2分。

往年新北市國小教甄率取名額約為600名，今年為吸引本土語言專業師資，首次納入本土語言加分機制，除報考學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師以外之考生，具備閩語、客語或原住民語，語言能力認證1項達中高級以上，初試原始成績加1分，最多可以加2分。

另外，新北市以往國小普通科應考科目為教育專業測驗，主要以教育理論、教育政策、教育心理學、教育哲學、學生輔導等內容為主。今年起國小普通科考生初試應考科目改為「基礎與教育專業測驗」，除原有教育專業測驗題目之外，增加國、英及數學，應試時間維持90分鐘，藉由應試題目調整，錄取更符國小教學實務需求教師。

教育局表示，國小教師甄選普通科加考國、英與數學，以及本土語加分條件，將詳列於111年度新北市國小正式教師甄選簡章，簡章預計於111年4月公告於新北市教師聯合甄選報名系統。

語言 原住民語

延伸閱讀

警積勞英年驟逝 新北局長黃宗仁率16分局長送最後一程

新北機動接種站順利打 逾65歲春節前接種完

新北中和多處道路破損 民眾通報路不平疑遭虛應

調查局簡任主管人事異動 林中輝調任新北處長

相關新聞

「台大四人幫」張清溪逝世 管中閔憶當年嘆：人世無常

台灣大學經濟系退休教授張清溪驟然離世，台大校長管中閔同為台大經濟系教授，他今天在臉書上表達哀悼。他說，張教授是他剛回台時...

想當老師看過來！新北今年首納本土語加分機制

新北市往年國小教師甄選，平均每次約有8千人應考，新北市為推動本土語言教育，自本學年度起，本土語言能力認證將列入教甄加分機...

曾抱病戴氧氣筒只為博士生口試 台師大楊深坑追思催淚

教育部第一位終身國家講座教授、台師大教育學系名譽教授楊深坑去年8月逝世，享壽76歲。台師大今舉行紀念追思會，由教育部前部...

大學增第三學期？教長允研議

成功大學昨天在大專校院校長會議提案縮短每學期周數接軌國際，建議教育部開放各大學視情況增設「第三學期」。有大學校長認為，此...

無障礙校園地圖耗資千萬 網站掛了

校園無障礙設施攸關身障者權益，民眾黨立法院黨團昨舉行記者會呼籲，政府應針對軟硬體設施改善。立委高虹安則爆料，教育部耗資千...

遠距教學 校長籲鬆綁學分限制

去年新冠肺炎疫情肆虐台灣，幾乎所有大專校院都落實遠距教學。數名大學校長昨天在大學校長會議提案，呼籲放寬每學期可採遠距授課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。