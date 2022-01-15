整學期不出門上課也行？教部研議鬆綁遠距教學規範

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全國162所大專校院齊聚雲林科技大學參加大學校長會議，為期兩天，昨天中午落幕。記者潘乃欣／攝影
全國162所大專校院齊聚雲林科技大學參加大學校長會議，為期兩天，昨天中午落幕。記者潘乃欣／攝影

去年新冠肺炎疫情肆虐台灣，幾乎所有大專校院都因此落實遠距教學。數名大學校長昨天在大學校長會議提案，呼籲放寬每學期可採遠距授課時數，以及畢業學分中遠距課程學分數上限，讓更多學生彈性透過遠距課程學習。教育部長潘文忠承諾會進一步研商此事，但提醒各校實施遠距課程時，要兼顧教學品質。

成功大學提案指出，按教育部目前規定，一名學生每學期參與的遠距課程時數，不可超過當學期總修課時數的五成；學生透過遠距課程取得的學分數，不能超過畢業總學分數的五成。成大建議鬆綁相關時數規定，當學生遠距課程時數過多時，提報教育部審核的流程能夠再簡化。

成大也提到，當前遠距教學形式比多年前多元，已從早期的「一校同步主播」、「多校同步收播」，演變至如今相當普遍的「磨課師非同步教學」、「雲端數位學習平台」等作法。建議教育部放寬遠距教學課程定義，承認更多形式的遠距課程，鬆綁畢業學分認定。

這項提案還指出，疫情影響學生跨國移動，呼籲教育部放寬數位學習碩士在職專班，以及招收境外生的學士和碩博班、二年制專科班規範，取消此類班級學生修習遠距課程的時數上限。

教育部高教司長朱俊彰表示，去年因應疫情，教育部從寬認定各校的遠距教學規畫，授權各校自行審查數位課程內容，也已簡化遠距時數超過五成時，要向教育部提報的相關流程。長遠的規範鬆綁也可進一步研議，教育部樂意調整法規，但前提是要確保教學品質，呼籲各校同步加強自我品保機制。

遠距教學 教育部 疫情

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