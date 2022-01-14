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疫情侵校園恐衝擊下周期末考？桃園多所高中擬多元評量

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
中壢高商學生確診，師長、學生憂心，若學校突然停課，恐會衝擊下周舉行的期末考，市府教育局表示，目前高中沒有停課規畫，若後續有特殊情況，已授權各校採多元、彈性及從寬原則處理期末考。圖為中壢高商消毒情況。記者朱冠諭／翻攝
中壢高商學生確診，師長、學生憂心，若學校突然停課，恐會衝擊下周舉行的期末考，市府教育局表示，目前高中沒有停課規畫，若後續有特殊情況，已授權各校採多元、彈性及從寬原則處理期末考。圖為中壢高商消毒情況。記者朱冠諭／翻攝

桃機群聚感染持續擴大，甚至波及校園，昨晚再傳中壢高商有學生確診。許多師長、學生憂心，若學校突然停課，恐會衝擊下周舉行的期末考，甚至影響以在校成績為主的大學繁星入學。市府教育局表示，目前高中沒有停課規畫，若後續有特殊情況，也授權各校採多元、彈性及從寬原則處理期末考。

桃園疫情已導致多所學校停課，多所學校近期召集各科教師，討論學期成績計算方式，以防學校突然停課影響期末。武陵高中表示，學校期末考預計下周二至四舉行，上周教務處找各科教師開會，包括國文、公民、歷史3科已決定採用線上考試，其他科目維持實體筆試，若不能考期末，其他科目預計將學期成績占比調整為第一、二次段考各占30％，平時成績40％。

桃園高中期末考預計下周二、三舉行，校長游文聰表示，期末考要採用線上考試有困難，若學校停課，會取消期末考，改用線上作業、交報告方式進行期末評量，也顧及繁星公平性。

桃園市教師會理事長張瓊方表示，有去年大規模停課經驗，大部分學校都有建立標準作業流程，但若影響到高中生的期末考，恐衝擊升大學繁星計畫的公平性，教育局或學校應該馬上應變，未雨綢繆擬出方針。

台灣青年民主協會副理事長何蔚慈表示，各校無論採線上教學或其他停課不停學的措施，教育局應針對停課學校重新發布指引，提醒學校期末考若因停課取消，應改採多元彈性的方式計算成績，確保學生升學及學習權益不受侵害。

教育局高中科長湯惠玲表示，中壢高商學生確診是個案，現在高中學生普遍都已施打疫苗，加上期末考大多在下周舉辦，高中部分目前維持正常上課。

湯惠玲指出，目前全市公、私立高中學生數近7萬人，依「高級中等學校學生學習評量辦法」規定，日常與定期學業成績評量，均可採多元評量方式，建議校方可採專題報告、作業繳交等方式取代期末考，或調整日常與定期學業成績評量占分比率。

期末考 停課 教育局

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