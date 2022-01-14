大學全面實施「第三學期」？ 教部將找大學校長研議

大學校長會議昨天和今天在雲林科技大學舉行，成功大學提案建議教育部開放各大學視情況增設「第三學期」。教育部長潘文忠表示，將邀請國立大學校院協會等4個大學協會，討論修正「各級學校學生學年學期假期辦法」的可能性。

成大表示，國內大學多半分為2學期，上學期約從8月1日到隔年1月31日，下學期從2月1日到7月31日。但國外大學多半有3個學期，採季制，學期起迄日與台灣不同，不利國內師生投入國際學術交流，也不利國內大學招生國際生。

成大表示，建議教育部開放大專校院視課程設計或國際學校的學期制度，自訂學期起迄時間。台灣師範大學也試行16+2周，接著朝每學期16周前進，並將開啟第三學期，開放學生修選修課，或到業界實習。

教育部高教司長朱俊彰表示，成大已提出修正「各級學校學生學年學期假期辦法」的具體方案，教育部預計著手修改辦法。接著，中興大學校長薛富盛發言表示，如果只是為了學生修課而增「第三學期」，按現行制度就可做，可安排暑修；若真的要改成第三學期，反而還會衍生要不要繳三次學費等問題，有待討論。

潘文忠對此表示，此事還有相關衍生議題待討論，教育部將邀集4個大學協會進一步討論。