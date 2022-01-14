快訊

整理包／雙北、桃園民眾看過來 第3劑疫苗預約方法及接種地點

高雄左營工地疑傳爆炸 2工人送醫 10多年前是加油站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學全面實施「第三學期」？ 教部將找大學校長研議

聯合報 / 記者潘乃欣／雲林即時報導
大學校長會議在雲林科技大學登場，教育部長潘文忠出席。記者潘乃欣／攝影
大學校長會議在雲林科技大學登場，教育部長潘文忠出席。記者潘乃欣／攝影

大學校長會議昨天和今天在雲林科技大學舉行，成功大學提案建議教育部開放各大學視情況增設「第三學期」。教育部長潘文忠表示，將邀請國立大學校院協會等4個大學協會，討論修正「各級學校學生學年學期假期辦法」的可能性。

成大表示，國內大學多半分為2學期，上學期約從8月1日到隔年1月31日，下學期從2月1日到7月31日。但國外大學多半有3個學期，採季制，學期起迄日與台灣不同，不利國內師生投入國際學術交流，也不利國內大學招生國際生。

成大表示，建議教育部開放大專校院視課程設計或國際學校的學期制度，自訂學期起迄時間。台灣師範大學也試行16+2周，接著朝每學期16周前進，並將開啟第三學期，開放學生修選修課，或到業界實習。

教育部高教司長朱俊彰表示，成大已提出修正「各級學校學生學年學期假期辦法」的具體方案，教育部預計著手修改辦法。接著，中興大學校長薛富盛發言表示，如果只是為了學生修課而增「第三學期」，按現行制度就可做，可安排暑修；若真的要改成第三學期，反而還會衍生要不要繳三次學費等問題，有待討論。

潘文忠對此表示，此事還有相關衍生議題待討論，教育部將邀集4個大學協會進一步討論。

教育部 成大 潘文忠

延伸閱讀

疫情升溫各級學校是否提早放寒假？ 潘文忠不考慮

教部提增8.3萬資通訊人才 科技部盼文組跨領域

影／管中閔宣布不續任後與蔡英文首度同框 相談甚歡

冬奧／評估是否外交抵制 潘文忠：保障選手參賽權益為優先

相關新聞

教部擬增常態補助 私立科大宣布凍漲明年學雜費

大專校院學雜費凍漲18年，全國162所大專昨天和今天在雲林科技大學參與大學校長會議，全體代表呼籲教育部鬆綁學雜費調漲機制。...

大學全面實施「第三學期」？ 教部將找大學校長研議

大學校長會議昨天和今天在雲林科技大學舉行，成功大學提案建議教育部開放各大學視情況增設「第三學期」。教育部長潘文忠表示，將...

南投暨大出現校園食物中毒 數十名同學傳出狂拉肚子

國立暨南國際大學今天傳出學校餐廳有集體食物中毒情形，針對不少同學反應吃過台灣小吃的鴨肉飯、蝦仁炒飯後，出現「暴拉」情況，有人甚至從昨天起拉了8次肚子，校方隨後張貼「1/12學生餐廳用餐後身體不適情形回報表單」 ，暨大主秘曾永平表示，目前已給予台灣小吃店停業處分，同時予以食物樣品封存，並通報教育部及南投縣衛生局明天進行食物查驗中。

退場財產 私校工會支持捐興學基金

立法院近期將召開臨時會，審議私立高級中等以上學校退場條例，外傳朝野協商擬讓退場私校可將校產捐給財團法人私立學校興學基金會...

公立大學同步減招救私校？教育部提3大理由否決

蔡英文總統繼2018年後，今天再度出席大學校長會議，致詞談到已三讀通過國家重點領域產學合作及人才培育創新條例，核准5所國...

清大生「班排名17」卻差點拿書卷獎 大學生愛「低修」反映文憑無用論？

書卷獎被某些學生視為大學階段重要目標之一，本報掌握，清華大學書卷獎名單中出現「班排名17」的學生，經查是該班較多學生修習學分較少的「低修生」，甚至有學生只修2學分，但低修生無法納入書卷獎排名，不過清大校方最後決定不把書卷獎給該生。大學端指出，低修生大多是忙於打工並延畢。教團分析，當學位已不是就業保證時，學生視文憑為雞肋，在校低修又同時到業界賺錢並建立人脈且培養專業，已成為許多新世代學生生涯發展進路的選項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。