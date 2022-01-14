多益英檢2高中生破900分 她們透露秘訣追美劇、生活化

基隆私立二信高中最近多益測驗檢定傳佳績，普通科王奕瑄考到930分是全校最高分，另外陳柔穎也考到903分，兩人的成績已達到近母語人士的實力，都獲得金色證書，相當不容易。兩人透露秘訣，將英語的學習融入自己的生活中，培養追看美劇、影集的興趣。

二信高中指出，全校500分以上高達116人、600分以上73人、700分以上34人、800分以上11人。2名考到900分以上的王亦瑄及陳柔穎，都是普通科三年級的學生。

王亦瑄從國小部一路直升到高中「頂大班」，她分享高分的秘訣，從小學即將英語的學習融入自己的生活中，國中時培養追看美劇的興趣，加上高中時參加戲劇社更讓自己更勇於表達，更喜歡看影集，將英語深入生活中的學習成為「素養」，是考高分的關鍵。二信小學一開始就以全英語進行自然、社會、藝術等領域的課程，奠定了自己「英語生活化」的學習觀念與態度。

陳柔穎則表示：升上高中學校有PBL課程，激發自己搜尋資料，閱讀理解的能力，對自己多益閱讀理解產生了極大的幫助，持續努力不斷累積應試經驗是這次考高分的關鍵。

二信高中表示，從校內自辦英文單字檢定，到全面輔導高中職各科學生參加英檢，並鼓勵選修國外大學開設的「磨課師」線上課程，引入多益檢定官方到校內設考場，目的是希望建置英語學習情境，培養學生良好的英語能力，以利建構學習歷程面對未來的國際競爭力，近年屢創佳績。

多益測驗（TOEIC）是針對非以英語為母語之人士所設計的英語能力檢定測驗，測驗成績可反映受測者在國際職場環境中與他人以英語溝通的熟稔程度，是目前企業選才具有公信力的證照之一，全球有超過4千家企業使用多益測驗，每年有超過2百萬人應試，而台灣近年來因應國際化趨勢，參加多益考試人數不斷增加。