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桃園2校2度停課 家長憂國三升學成績有影響

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃機疫情影響甚巨，昨晚傳出中壢某高商有學生確診。記者翁唯真／攝影
桃機疫情影響甚巨，昨晚傳出中壢某高商有學生確診。記者翁唯真／攝影

桃機疫情影響甚巨，造成中壢聯邦銀行健行分行14名員工及家屬確診，昨晚傳出中壢某高商有學生確診，連帶同住家人、師生被緊急匡列，因此今1國小、國中預防性停課1天，3校今天也會實施清消作業。

中央流行疫情指揮中心昨晚間表示，檢出1例陽性個案（待編號，Ct值22.5），為北部本國籍10多歲女性，為17630職場聚餐西堤牛排中壢中山店員工，就讀中壢某高職。衛生單位已匡列該名個案校園接觸者40人及家人5人，均送集中檢疫所隔離。

該國小家長無奈的說，中壢後站為嚴重疫區，歷經第2次停課，不過學校都有提前準備，加上今天本來就是上學最後1天，因此有心理準備了；也有家長直言，停課第2次，的確有些困擾。

據了解，國中小生與中壢某高職生為親戚關係，居住在一起，因此有接觸到；該國中校長指出，已2度停課，不如直接全面停課切斷傳播鏈，不然每天晚上壓力也滿大，怕有臨時狀況，加上臨時停課有的孩子若獨自在外，也可能接觸到病毒。

校長說，在家線上上課，有的學生來不及拿課本，上課品質多少也會受影響，也有家長坦言現在防疫好像都只做表面，預防性停課了，但擔憂國三生要升學，相較不穩定的環境，對孩子學習會不會有影響。

桃園中壢某國中校長指出，已2度停課，不如直接全面停課切斷傳播鏈。記者翁唯真／攝影
桃園中壢某國中校長指出，已2度停課，不如直接全面停課切斷傳播鏈。記者翁唯真／攝影
桃園中壢某國小家長直言，停課第2次，的確有些困擾。記者翁唯真／攝影
桃園中壢某國小家長直言，停課第2次，的確有些困擾。記者翁唯真／攝影

停課 疫情 桃機

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