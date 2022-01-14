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教部擬增常態補助 私立科大宣布凍漲明年學雜費

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教部擬增常態補助 私立科大宣布凍漲明年學雜費

聯合報 / 記者潘乃欣／雲林即時報導
全國162所大專校長13日在雲林科技大學參與大學校長會議，全體代表呼籲教育部鬆綁學雜費調漲機制。記者潘乃欣／攝影
全國162所大專校長13日在雲林科技大學參與大學校長會議，全體代表呼籲教育部鬆綁學雜費調漲機制。記者潘乃欣／攝影

大專校院學雜費凍漲18年，全國162所大專今明兩天在雲林科技大學參與大學校長會議，全體代表呼籲教育部鬆綁學雜費調漲機制。教育部高教司長朱俊彰回應，將與大學主管代表一起尋求社會對調漲學雜費的共識，但因應軍公教今年全面調薪4％增加高教人事成本，教育部承諾替配合調薪學校增加至多75％常態性補助。

私立科技大學校院協進會理事長葛自祥表示，他任教的龍華科技大學呼應政策替教職員調薪，每年人事成本提升2000萬元。昨聽聞教育部決議增加至多75％常態性補助，私立科大協進已經進一步開會達成共識，111學年一起凍漲學雜費。部分學校甚至打算同步提升學術加給，獎勵教師士氣。

不過，私立大學校院協進會理事長吳永乾表示，學校的辦學成本增加100％，遠多於教育部75％補助。再者，這樣的常態性補助，不應該和學雜費調整議題混為一談。

吳永乾說，18年來學雜費上限只漲1.3％，但消費者物價指數累計上漲19％，受僱員工薪資累計上漲27％。長期凍漲學雜費已嚴重緊縮教學資源，損及高等教育品質。

他和國立大學校院協會理事長賀陳弘都說，經濟不利學生對學雜費的負擔能力，屬於弱勢助學措施應處理的範疇，不應與學雜費是否該調漲問題混為一談。為妥善照顧弱勢學生，建議政府相關單位成立「高教平準基金」，所需資金由各校調漲的學雜費提撥一定比率挹注，政府也相對補助，再依學雜費漲幅，對現行弱勢助學措施照應不到的經濟不利學生，提供跨校性的差額補助。

吳永乾表示，教育部應依據「專科以上學校學雜費收取辦法」的規範本旨，制定常態性學雜費調整機制，使符合重要辦學指標的大專校院，能在基本調幅内，循校内程序議定學雜費調整比率，再報請教育部備查。教育部學雜費審核小組對各校調整學雜的報備案，只能就申請資格為形式檢視，如確認符合重要辦學指標，即應同意備查，不再進行實體審核。

吳永乾分析，美國大學捐贈基金的籌措及運用，對大學治理和校務發展的重要性與日俱增。為提高學校財務自主性、吸引優秀人才及提升教研競爭力，建議政府及各大專校院深入研究先進國家大學捐贈基金的運作制度，以利參考採行。

教育部 高教

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