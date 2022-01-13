公立大學同步減招救私校？教育部提3大理由否決

蔡英文總統繼2018年後，今天再度出席大學校長會議，致詞談到已三讀通過國家重點領域產學合作及人才培育創新條例，核准5所國立大學成立半導體學院育才。私立大學校長對此喊不公，指此類學院新增大量公校外加名額，恐惡化私校招生、加速退場，呼籲教育部同步減少公、私立大學名額來因應少子化變局。

蔡英文表示，政府已完成產學創新條例修法，學界和業界將更緊密，最近也傳出中山大學獲核准成立半導體學院的好消息，是國內第五校，未來希望成立其他領域的產業學院，如人工智慧、智慧製造、金融等其他領域。

國內多數學生優先選讀公立大學，半導體學院新增數百個公校外加名額，恐排擠私校招生。今有校長在會議中發言，指少子化成定局，私校多年來提出「公私校同步減招」訴求，始終未獲回應。

中國科技大學校長唐彥博進一步說，私立學校校長是高風險行業，他們正面臨私校的「六不」困境，包括生源不足、外生不來、稅制不公、分配不均、品質不保、學費不漲，還有「五缺」問題，包括缺人、缺錢、缺名（排名）、缺主（自主性）、缺用（學以致用）。私校越來越難爭取生源，瀕臨退場學校只會越來越多。

教育部高教司長朱俊彰今天首度回應此訴求，他說半導體學院的外加名額多半落在碩士、博士，且按現況，一般大學中公立名額約占四成、技專校院的公立名額更只有兩成，遠低於私校。第三，公校名額非無限上綱，若招生總量未達核定名額的八成，招生將受限。