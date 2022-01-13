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疫情升溫各級學校是否提早放寒假？ 潘文忠不考慮

聯合報 / 記者潘乃欣／雲林即時報導
教育部長潘文忠表示，目前的確診學生屬個案，非大範圍擴及全國，暫不考慮全面提前放寒假。圖／教育部提供
教育部長潘文忠表示，目前的確診學生屬個案，非大範圍擴及全國，暫不考慮全面提前放寒假。圖／教育部提供

新冠肺炎疫情升溫，媒體今天詢問各級學校是否提早放寒假，教育部潘文忠表示，目前確診學生屬於個案，預計維持在確診者就讀學校執行短天數的預防性停課。學測在即，他提醒考生作息正常，才能維持好體力，同時要避免出入人群聚集的場所。

潘文忠今天出席大學校長會議，提到教育部一直跟指揮中心有密切聯繫，目前的確診範圍屬區域性確診，預計按照校園防疫指引描述的方式，採短天期的，也就是為期兩周的預防性停課模式，暫時還是先以這種個案方式做防疫。後續視疫情狀況調整。往後一周是各校期末考，會提醒各校注意校園防疫。

11萬人報考的大學學測將於1月21日到23日登場，潘文忠說，大考中心做了最高防疫規格，包括落實清消、規畫隔離試場等措施。考生若確診無法應考，大學招聯會也針對繁星推薦、個人申請和考試分發等3管道，提供補救措施。

教育部下學期核准境外新生、非獎學金華語生入境，潘文忠指出，目前仍規畫3月1日起開放非獎學金華語生入境，將如期採嚴格檢疫規範入境，除非疫情出現非常大的變化。各大學也努力做了相關安排，以14天居家檢疫、外加7天自主隔離來安排境外生有序入境。

潘文忠 教育部 疫情

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