北市內湖區再添1公托 今起登記小爸媽家庭優先抽籤

台北市政府修整舊潭美國小為「台北市東區社福園區」，位於一樓的「潭美托嬰中心」今舉辦開幕記者會。社會局表示，家長可於即日起至1月19日止上網登記，可收托45名幼兒；另外，今年1月起辦理的新政策，20歲以下的小父母，列為第一序位優先抽籤對象，於此次潭美托嬰中心招生適用。

社會局表示，托嬰中心由台北市政府社會局委託社團法人中華兆陽文教發展協會經營管理，適合2歲以下嬰幼兒成長環境。參觀家長表示，北市規劃的公托相較私立托嬰中心環境寬敞許多，課程設計也很用心，家長們普遍都希望孩子可以抽到公托。

社會局長周榆修表示，內湖為12行政區中新生兒數第1高的行政區，社會局一直努力找校園餘裕或其他場館空間，截至111年1月，共建置80處公共托嬰設施，含25家公辦民營托學中心（大公托）及55處社區公共托育家園（小家園），希望提供給家長更有善的托育環境。

周榆修表示，過去小爸媽需符合弱勢家庭才能取得公托第一序位，社會局從今年1月中旬起，只要是父母雙方或單親一方於報名登記公托日為未成年，不需再經財稅或社工評估，即可符合第一序位資格，潭美托嬰中心成為是首採取此新政策的公托。

社會局表示，招收對象為設籍台北市滿2足月至未滿2足歲嬰幼兒，且父母雙方設籍於本市滿6個月以上；每童每月月費1萬1000元。即日起至1月19日下午5時開放線上招生登記，1月21日下午2時整辦理線上直播抽籤，2月14日起分梯收托。