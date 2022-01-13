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南市中等學校運動會 今南鯤鯓代天府引燃聖火

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市中等學校運動會， 今在南鯤鯓代天府引燃聖火，台南市副市長戴謙（中）、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰（左二）總幹事侯賢遜（右二）等人與會。圖 ／教育局提供
南市中等學校運動會， 今在南鯤鯓代天府引燃聖火，台南市副市長戴謙（中）、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰（左二）總幹事侯賢遜（右二）等人與會。圖 ／教育局提供

台南市中等學校聯合運動會(市中運)今天上午在南鯤鯓代天府舉行聖火引燃儀式，隨後由南新國中田徑隊擔任聖火隊，在北門、將軍、七股及安南區11所學校展開聖火傳遞，市中運開幕典禮本月25日將於永華田徑場舉行。

台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，進行上香祈福，祈禱運動會平安順利圓滿完成，並在廟方、民意代表及參賽學校代表見證下引燃勝利之火。

黃偉哲表示，市中運除是台南市最高等級學生綜合型運動賽會，也是選手參加全中運的前哨站，本次聖火傳遞引燃活動能在南鯤鯓代天府舉行別具意義，南鯤鯓代天府於1662年建廟，至今年剛好逢360年廟慶，相信在諸尊神明庇佑下能讓賽會更加圓滿成功。

教育局長鄭新輝表示，今年市中運共辦理15項競賽種類，有2751位選手參加，除是南市各國高中選手年度盛事，也是全國中等學校運動會選拔賽，相較上一屆參賽人數共增加231人。

南市中等學校運動會，今在南鯤鯓代天府引燃聖火。圖 ／教育局提供
南市中等學校運動會，今在南鯤鯓代天府引燃聖火。圖 ／教育局提供
南市中等學校運動會 今南鯤鯓代天府引燃聖火。圖 ／教育局提供
南市中等學校運動會 今南鯤鯓代天府引燃聖火。圖 ／教育局提供

聖火 台南 南鯤鯓代天府

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