南市中等學校運動會 今南鯤鯓代天府引燃聖火
台南市中等學校聯合運動會(市中運)今天上午在南鯤鯓代天府舉行聖火引燃儀式，隨後由南新國中田徑隊擔任聖火隊，在北門、將軍、七股及安南區11所學校展開聖火傳遞，市中運開幕典禮本月25日將於永華田徑場舉行。
台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，進行上香祈福，祈禱運動會平安順利圓滿完成，並在廟方、民意代表及參賽學校代表見證下引燃勝利之火。
黃偉哲表示，市中運除是台南市最高等級學生綜合型運動賽會，也是選手參加全中運的前哨站，本次聖火傳遞引燃活動能在南鯤鯓代天府舉行別具意義，南鯤鯓代天府於1662年建廟，至今年剛好逢360年廟慶，相信在諸尊神明庇佑下能讓賽會更加圓滿成功。
教育局長鄭新輝表示，今年市中運共辦理15項競賽種類，有2751位選手參加，除是南市各國高中選手年度盛事，也是全國中等學校運動會選拔賽，相較上一屆參賽人數共增加231人。
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