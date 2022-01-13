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桃園疫情擴大！某國小今照常畢旅 校方解釋關鍵原因

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園機場群聚案事件擴大，中壢區某國小今天仍正常舉辦畢業旅行，引發部分民眾擔憂。記者朱冠諭／攝影
桃園機場群聚案事件擴大，中壢區某國小今天仍正常舉辦畢業旅行，引發部分民眾擔憂。記者朱冠諭／攝影

桃園機場群聚案事件擴大，中壢聯邦銀行健行分行已新增13名行員確診。不過，中壢區某國小今天仍正常舉辦畢業旅行，引發部分民眾擔憂。對此，校方表示，昨天已請示市府教育局，桃園市全部國小的戶外教學與畢業旅行15日後才取消，因此今、明2天的活動仍可照常舉辦。

校方說，報名的199位小朋友今天也都出席，無人請假。教育局則表示，會請學校做好防疫規範，不便參加者也能全額退費。

桃園市政府日前宣布，為防止疫情擴大，全市國小提早至14日就開始放寒假，且桃園市全部國小的戶外教學與畢業旅行同步取消。不過，今天某國小的畢業旅行照常出團，讓部分民眾困惑。

校方表示，校方跟旅行社都有簽約，若取消相當麻煩，昨日特別向教育局請示，教育局解釋戶外教學與畢業旅行15日後才取消，因此這兩天的活動仍可如期舉行，若小朋友無法參加，也會請旅行社將損失降到最低。

校方說，儘管有部分家長致電詢問，不過今天報名的199位小朋友都有出席，而且非常高興，老師們都會隨時緊盯，做好防疫。

某國小這兩天行程安排都在台中，首先今天第一站會到鞋寶觀光工廠、第二站台中自然科學博物館、第三站麗寶樂園，第二天則會在麗寶樂園待到下午2點後返校，而原訂今晚舉辦的晚會因疫情考量取消。

桃園機場 畢業旅行 教育局

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