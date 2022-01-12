大轉彎！退場條例擬開放私校退場後財產歸私 教團反彈

教育部「私立高級中等以上學校退場條例」草案，擬規定私校退場後校產充公，無法取得朝野立委共識，草案卡關至今。據了解，立法院本周再度於院會協商此條例，擬修正第21條，開放私校退場後校產維持私有，並火速拍板。教師工會今天發表聲明，批立法院大開「校產歸私」後門，使校產公共化淪為空話。

高教工會和全國教師工會總聯合會發表聲明，指據他們了解，目前教育部預計將私校退場條例第21條，有關私校退場剩餘校產歸屬對象，除了原規劃之中央或地方政府、私校退場基金、公立學校外，竟在私校高層的遊說施壓下，要試圖追加「私人興學基金會」為歸屬對象。

兩大工會指出此事引發的四大爭議，首先是私校的財產將無法真正「歸公」由政府重新規畫與使用，只能夠由基金會再轉手給特定「私立學校」。第二，退場學校的土地建物具地域限制，轉贈私立學校只能限定「特定對象」，極可能淪為私校校董預先勾結交換利益。

第三，工會提到，私校剩餘財產多數為土地或建物等「不動產」，需要維護與管理才能妥善再利用，性質截然不同過去私人興學基金會管理的「捐款經費」，可靠分配經費即完成任務。

再者，工會指出，私人興學基金會編制人力薄弱，僅有3名兼任助理與1名兼任會計人員，無法與政府有專業人力且要依法行政比擬，難以期待能公正、妥善處理複雜的私立學校土地建物，並轉交給合適對象使用。

退場條例草案第24條也備受爭議，工會指出，教育部極可能放寬第24條，來解決專案輔導學校3年內仍得改制、合併、改辦的爭議。教育部打算去除「改辦」，但保留「三年內得改制、合併」。

工會指出，這將導致學校辦到倒閉，卻還有機會假借辦中小學來規避退場，或藉「私私併」讓私校董事會間私相授受，規避校產原應歸公重新規劃使用，根本是在幫私校校董暗渡陳倉。