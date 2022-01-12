北市遠距教學推「儀式感」 教育局建議下載學校鐘聲

因應Omicron疫情升溫，台北市今發布「台北市遠距線上課程教學工作手冊」，以3個篇章建立行政人員、教師及學生「停課不停學」應辦及注意事項，協助師生擁有萬全準備，從容面對可能停課風險。教育局建議，老師在上課前建立「課堂儀式感」也相當重要，手冊指引教師下載學校鐘聲及電子時鐘，並於課程中實施互動遊戲、小測驗和收心操，幫助學生進入良好的學習狀態。

教育局表示，行政篇訂定「線上教學行政作業自我檢核表」，提供學校停課期間遠距線上教學標準作業流程，各校停課時，第一步應於校網建置班級線上課表，讓親師生可以明確查詢停課期間哪些節數是線上同步課程或非同步自學課程，並且透過課表提供線上教室連結，方便師生快速進入線上教室上課，避免錯過上課時間。

教育局表示，教師篇建議老師在上課前建立「課堂儀式感」也相當重要，手冊指引教師下載學校鐘聲及電子時鐘，並於課程中實施互動遊戲、小測驗和收心操，幫助學生進入良好的學習狀態，專注課堂節奏與活動，也提供教師如何引導學生於同步課打開視訊鏡頭的小技巧，確保良好學習互動成效。

教育局表示，學生篇則說明學生與家長在課前要檢測哪些軟硬體及網路設備，以及學生線上學習的規範禮節及注意事項，並提醒學生停課不停學期間應保持良好的作息與心理健康。手冊中也整理線上學習資源大補帖，讓老師與學生可以快速找到合適的教學與自主學習資源。

教育局表示，台北市師生已於110年5月停課不停學期間，累積遠距線上教學經驗，110學年度第一學期開始更要求學校每2週1次或每月2次進行遠距線上教學演練。另外，教育局於110年積極協助各校充實教師用行動載具及實物投影機、手寫板等遠距教學周邊設備，並提前針對本市經濟弱勢學生備妥學習載具、無線分享器及免費行動網卡，確保教師教學無虞、學生順暢學習。