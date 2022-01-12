國際學生成為血汗奴工 范雲要求教育部立即援助

「國際學生淪為血汗奴工！台灣高教不能成為人口販運溫床。」民進黨立委范雲指出，屢次爆出台灣境外生淪為學工、甚至奴工，例如2018年康寧大學斯里蘭卡外籍生非法打工案、2019年建國科大印尼外籍生，都是被迫非法、超時工作，還遭學校恐嚇不得對外講實話，否則會被遣送回國。

范雲、台灣勞工陣線今天開記者會，邀請受害學生、關心境台灣高教的民間團體，呼籲教育部從制度上解決問題，不要再放任境外生淪為血汗奴工的狀況一再重演。

中州科大烏干達籍學生Collines指出，過去兩年內，他曾一天工作超過十小時、同時做兩份工作，勉強擠出一些時間坐在聽不懂的課堂內，只求能維持學生身分。他遭受身體和精神的折磨，而無法獲得他當初來台希望得到的有品質的教育，令他相當挫敗。

台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，早期技職教育被爆出台籍建教生淪為廉價勞工、勞動權益毫無保障，2013年的兩公約國家報告內容都有記載，後來也制定了保障建教生權益的專法。如今同樣的勞動剝削開始以人口販運的模式壓迫國際學生，結構如出一轍。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良認為，惡質私校透過仲介在境外招生，學校一手向外國學生收取高額學雜費，一手又向教育部申請補助，卻並未能提供如質如實的學習環境，新南向政策專班淪為人力仲介溫床，台灣國際形象跟著蒙羞。

范雲分析，本次受害的烏干達學生，是中州科大以「非專班方式」招收的境外生，在現行體制內，不需經教育部事前任何特別審查即可進行招生，因此學校才能開出「學生不會中文但老師只教中文」、「實習與專業學習無關」的離譜境外生課程。目前中州科大還有15位和Collines一樣來自烏干達的學生，仍陷於水深火熱之中，教育部應儘速援助。

范雲要求教育部，第一，面對每年約5萬名以「非專班」方式招收外籍生的學校、系所，必須事前從嚴審查，確保學校能提供師資、語言、符合學習內容的實習機會等學習條件，才讓該大學招收境外生。第二，因為監察院調查而設置的申訴電話是否為有效服務管道。此外，境外生入境之後，是否接受到完整求助資訊？

范雲說，在個案面上，針對過去未審查的各大專院校境外生教學，應即刻展開逐步清查工作，規劃期程，於一年內檢視完畢；一旦發現狀況，立即介入、專案協助學生脫離困境；確保不再有境外生淪為奴工的情況，不再讓Collines的悲歌重演。