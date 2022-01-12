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台南七股曬鹽珍貴紀錄 許献平退休金出版「鹽田曬玉」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
退休老師許献平出版「鹽田曬玉」，完整紀錄七股曬鹽歷史。記者吳淑玲／攝影
退休老師許献平出版「鹽田曬玉」，完整紀錄七股曬鹽歷史。記者吳淑玲／攝影

台南市退休老師許献平24年前受製鹽總廠委託調查，因民營化及停止曬鹽一直沒有出版，決定用退休金自費出版「鹽田曬玉細說從頭-七股鹽場職工口述歷史」一書，是製鹽總廠委託全書書寫從日昭和10年（1935）台灣製株式會社開「台鹽區」起，至2002年頂山區停為止的七股鹽場68年白金月的生命歷程。

訪談内容有，「允定號」的研發與製造、鹽山的觀光發展、第一工區(扇形鹽田)及第二工區(青鯤鹽區)的開、鹽灘結構、洗滌設備、粉碎設備、鹽灘機械化、灘機械改良、耘機操作、調度秤放、鹽斤放運、機關車鹽路、多角化經營、生產課業務等等,以及老工、鹽工子弟、督導員、鹽警、鹽聯會、日治工友、幼童保母、助產士等的訪談，全方位呈現七股鹽場的面貌，可以說是一本七股鹽場的簡史。

許献平說，鹽田曬玉細說從頭-七股場職工歷史是千禧年的暑假在七股鹽場辦公大樓作結案報告後，或許是七股鹽場關場廢曬，也或許是台鹽民營化，遲没有出版。直到2017年因朋友得兒子要研究台灣業發展及工生活向他請益他才猛然想起。

許献平趕快找出檔案，從第一篇重新閱讀，再次感受當年一個一個的感動，並心痛於未能實踐出版的承諾，於是決定自費出版，不只是因為他承載著歷史的軌跡，也不只因為記載了諸多業史料，他更在意的是31位受訪者的知無不言、言無不盡誠摯，以及彼此間的期盼，出版正是他心深處沒說出口的承諾。

整理資料準備出版的當下，他再次去拜訪附近的受訪者，24年的歲月，世事變化、人事變遷，他很難過的發現受訪者的凋零，他們等不及口述歷史的出版，都已一一謝幕，轉身走下人生舞臺，而其他受訪者也都已垂垂老矣，更讓他深出版的責任意義及迫切。於決定自費出版，其中部分經費由「國家文化藝術基金會」贊助，該書出版後，榮獲國史館臺灣文獻館108度獎勵出版文獻書刊非使用政府預算推廣性書刊類」佳作。

《鹽田曬玉細說從頭一七股鹽場職工述歷史》2年前印梓，因新冠疫情而延遲到今天在七股鹽山舉行新書發表會，七股鹽山場長李俊宏、七股區長顏文穗都到場肯定，當年七股、北門鹽場委託口述歷史的紀錄，就在台鹽即將民營化及停止曬鹽，為台灣鹽業留下珍貴的紀錄。

退休老師許献平出版「鹽田曬玉」，完整紀錄七股曬鹽歷史。記者吳淑玲／攝影
退休老師許献平出版「鹽田曬玉」，完整紀錄七股曬鹽歷史。記者吳淑玲／攝影
退休老師許献平出版「鹽田曬玉」，完整紀錄七股曬鹽歷史。記者吳淑玲／攝影
退休老師許献平出版「鹽田曬玉」，完整紀錄七股曬鹽歷史。記者吳淑玲／攝影
退休老師許献平出版「鹽田曬玉」，完整紀錄七股曬鹽歷史。記者吳淑玲／攝影
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