校園本土再+1 教育部暫不考慮跟進桃園統一放寒假

國內疫情持續延燒，自去年4月20日統計至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，幼兒園新增1本土案例，目前全國累計共有948名學生染疫。由於正值學期末，桃園市昨已宣布轄內學校提早放寒假，教育部則表示尊重，但目前並未規畫全國提早放寒假，將視疫情並配合指揮中心而定。

根據教育部最新統計，從去年4月20日到1月11日下午5時30分，共有948名學生染疫，其中726名是本土案例，222名境外移入，較昨天同一時間公布統計增加1本土，這名學生為幼稚園孩童；若以教育階段區分，大專校院共398名案例、高中154名、國中114名、國小192名、幼兒園90名。

由於目前校園本土案例多位在桃園市，桃園市昨也宣布小學生提早一周放寒假。至於全國其他縣市是否跟進，教育部表示，目前尚無規畫，將視疫情狀況，配合指揮中心，即時因應啟動相關措施。

教育部說，各縣市可因應疫情，各自啟動預防性停課措施，比如桃園市昨天宣布預防性停課，提早一周放寒假，就是考量該市疫情，且國小學生未接種疫苗，又今年1月14日是國小期末測驗最後一日，因此按照教育部去年12月17日修訂「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」規定，啟動預防性停課及防疫照顧假等配套機制。

對於桃園市的決定，教育部予以尊重。教育部也說，因應疫情需要，各縣市可依據上述防疫管理指引規定，各縣市亦得視需要啟動加強相關防疫措施。