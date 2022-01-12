快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

嘉市國中小不提前放寒假 市府供「線上學習檢核表」

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府宣布國中、小暫時不跟進提前放寒假，如期20日休業式，市府並提供「線上學習自我檢核表」。圖為本學期學生開學時情形。本報資料照片
嘉義市政府宣布國中、小暫時不跟進提前放寒假，如期20日休業式，市府並提供「線上學習自我檢核表」。圖為本學期學生開學時情形。本報資料照片

桃園機場染疫擴散，桃園市宣布國小、公幼提前至本月15日放寒假，嘉義市政府教育處今天表示，國中、小暫時不跟進提前放寒假，如期20日休業式，請各校先盤點資訊課程的設備，更提供「線上學習自我檢核表」，分為教師版、家長版，檢核能否順利執行線上課程，盼預先做好一切事前準備。

市府教育處長林立生表示，下學期開學時恐遇疫情高峰期，各校除須完成盤點學生網路帳號，確定常用的數位教材、學習平台、遠距課程模式能順利運作外，也須再一次檢核學校老師、家長對於停課不停學所需的各項準備。

據了解，線上學習自我檢核表，項目包括資訊網路是否完備、網路連通情形，教師版的要確認「可錄下遠距課程」、「確認可發起視訊會議」、「能批改學生線上繳交的作業」等；家長版的要確認「每個孩子的載具都具備鏡頭、耳機、麥克風」、「孩子有一坪半左右的空間可以使用」、「確認孩子在上課時間有開機上線」、「每個孩子的載具都具備鏡頭、耳機、麥克風」等。

桃園機場 寒假 遠距

延伸閱讀

桃園食品廠398人、染疫童附幼80人完成採檢 全數陰性

嘉市五星飯店春節訂桌滿 防疫情再推外帶年菜

嘉市底渣、飛灰將能自行處理 這兩場13日動土

教育部：尚無提早放寒假規劃 尊重桃園決定

相關新聞

不用考上醫學系就能讀 新北與北大、馬偕開大學先修班

繼與國立政治大學、台北市立大學合作開設大學先修課程，新北市今再與台北大學、馬偕醫學院簽訂備忘錄，提供新北高中生修習31門...

校園本土再+1 教育部暫不考慮跟進桃園統一放寒假

國內疫情持續延燒，自去年4月20日統計至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，幼兒園新增1本土案例，目...

嘉市國中小不提前放寒假 市府供「線上學習檢核表」

桃園機場染疫擴散，桃園市宣布國小、公幼提前至本月15日放寒假，嘉義市政府教育處今天表示，國中、小暫時不跟進提前放寒假，如...

烏干達生慘淪學工 全教總籲全面徹查不法私校

就讀中州科技大學的烏干達籍學生向教育部陳情，指學校未依承諾核發獎學金、學生超時工讀，且未能提供英語教學。全國教師工會總聯...

首例 私立台觀校產捐公立空大

台灣觀光學院去年因少子化宣布停辦，在花蓮縣壽豐鄉留下約十四萬平方公尺校地。國立空中大學昨天在官方臉書粉絲專頁發布聲明，指...

台觀學院退場留14萬平方尺校地 空大接手改為創生園區

台灣觀光學院去年9月因少子化宣布停辦，在花蓮縣壽豐鄉留下約14萬平方公尺校地。空中大學今天在官方臉書粉絲專頁發布聲明，指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。