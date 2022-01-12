嘉市國中小不提前放寒假 市府供「線上學習檢核表」

桃園機場染疫擴散，桃園市宣布國小、公幼提前至本月15日放寒假，嘉義市政府教育處今天表示，國中、小暫時不跟進提前放寒假，如期20日休業式，請各校先盤點資訊課程的設備，更提供「線上學習自我檢核表」，分為教師版、家長版，檢核能否順利執行線上課程，盼預先做好一切事前準備。

市府教育處長林立生表示，下學期開學時恐遇疫情高峰期，各校除須完成盤點學生網路帳號，確定常用的數位教材、學習平台、遠距課程模式能順利運作外，也須再一次檢核學校老師、家長對於停課不停學所需的各項準備。

據了解，線上學習自我檢核表，項目包括資訊網路是否完備、網路連通情形，教師版的要確認「可錄下遠距課程」、「確認可發起視訊會議」、「能批改學生線上繳交的作業」等；家長版的要確認「每個孩子的載具都具備鏡頭、耳機、麥克風」、「孩子有一坪半左右的空間可以使用」、「確認孩子在上課時間有開機上線」、「每個孩子的載具都具備鏡頭、耳機、麥克風」等。