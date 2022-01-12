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桃園提早放寒假全國跟進？教育部暫不考慮
新冠肺炎疫情升溫，桃園市昨宣布小學生提早一周放寒假。至於全國其他縣市是否跟進，教育部表示，目前尚無規畫，將視疫情狀況，配合指揮中心，即時因應啟動相關措施。
教育部說明，各縣市可因應疫情，各自啟動預防性停課措施，比如桃園市昨天宣布預防性停課，提早一周放寒假，就是考量該市疫情，且國小學生未接種疫苗，又今年1月14日是國小期末測驗最後一日。他們按教育部去年12月17日修訂「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」規定，啟動預防性停課及防疫照顧假等配套機制，教育部予以尊重。
此外，教育部表示，因應疫情需要，各縣市還可依據上述防疫管理指引規定，各縣市亦得視需要啟動加強相關防疫措施。
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