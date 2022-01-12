加入台大資訊系統訓練班：成為資工人的第一步

圖／台大資工系 提供

近十年產業趨勢，資訊科技、人工智能AI一直都是排在前幾名的佼佼者，預估未來的畢業生都需具備相關專業，資工系將成為資訊領域培育的重點科系。

在人工智慧與科技產業快速發展下，越來越多人對科技產業產生興趣，對於想要了解程式設計的初學者該從哪裡開始入門?該如何安排學習規劃?琳瑯滿目的推廣教育課程該選擇哪一個?別擔心!快跟著台大資訊系統訓練班的課程安排按部就班穩扎穩打的建立最扎實基礎!

台大資訊系統訓練班提供學員從基礎入門課程到進階班銜接課程，熱門課程包括：Python、C/C++、Java程式設計 – 三大程式語言、HTML5、Node.js、PHP+MySQL - 成為網頁人必備！C++ 專案開發基礎實戰 - 從無到有完成一個軟體、需要知道哪些必要的知識，、Python財務計算 - 結合資訊、金融與數學的跨領域課程，可作為成為P quant和Q quant的入門課程、中學生課程系列中學的第一堂C++、中學生的第一堂PYTHON等等……

圖／台大資工系 提供

跟著教學經驗豐富的講師們一步一步建立最扎實的程式設計基礎，目前上課模式分為兩種：

一.實體課程大部分安排在電腦教室，以一人一機操作模式進行上課、課程裡能夠及時與講師互動、學員能彼此討論交換心得。

二.線上課程適合距離較遠的學員們、忙碌的上班族來進修學習，線上課程不受到時間及地點的限制學員可隨時在課程時限內觀看影片，影片皆可重複觀看，課程結束後也會額外開放半年的時間讓學員可以繼續觀看複習已學習過的課程內容!

學員於期末考核成績有達標準者可得到本校推廣教育證書中英文版本各一份，為您的人生履歷及學生學習歷程增加一項新的技能，歡迎還在考慮中的您一起加入我們!讓孩子贏在起跑點!

招生資訊詳見:https://train.csie.ntu.edu.tw/train/