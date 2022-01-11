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樹德科大與宏碁簽產學合作 今年電競學程將升格為學系
高雄樹德科大與宏碁股份有限公司，今天在校內電競館辦產學合作簽約；未來將合作「見習實況主」、「協助建置樹科大電競中心暨虛擬賽車實驗室」等項目，同時贊助校方運動電競中心暨虛擬賽車實驗室、車手全套賽車服等設備，校方今年將把「電競學程」升格為「電子競技與電腦娛樂科學系」開創產學電競人才培育的新場域。
今天樹德科大副校長郭輝明與宏碁營運長張世欣簽訂產學合作案；這次合作以「見習實況主」、「贊助虛擬賽車手」、及「協助建置樹科大電競中心暨虛擬賽車實驗室」為主要執行項目；同時贊助校方運動電競中心暨虛擬賽車（SIM RACING）實驗室、虛擬賽車手全套賽車服、及基地全部牆面大圖布置、賽車架包膜等。
簽署儀式中，也頒發見習實況主結訓證書及經紀合約給予「哥吉拉」，他本名為唐瑋杉，為樹德科大電競學程三年級的學生；另授旗虛擬賽車手電競學程四年級的曾丞與二年級的李旻駿，一併頒贈Predator電競服。
談到為何選擇「虛擬賽車」作為合作項目，張世欣說明，一般「競速賽車」是休閒類遊戲，不模仿真實駕車反饋，反觀虛擬賽車如同飛航模擬器，讓賽車手操控時真實體驗不同天候下駕車挑戰，也因此被專業賽車手作為練習工具。
張世欣說，電競產業蓬發展，近年來行政院跨部會舉行推動運動科學支援競技運動向下紮根，足以說明電競產業在的未來發展。他還說，電競不只有選手，更盼未來電競運動發展為運動電競，開創更多可能。
郭輝明表示，樹德科大創校24年，校內有1萬410多名學生，是年輕有活力的學校，校方在2018年獲教育部核准，以電競為名成立「電競學程」吸引不少學生就讀，今年8月將更名為「電子競技與電腦娛樂科學系」同時也升格為正式學系，加上產學合作，對師生而言，都是利多，也讓校方能在電競領域專業設施能夠領先。
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