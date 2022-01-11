竹縣推聰明營養午餐 健腦食材入菜讓學童票選菜單

新竹縣政府將於今年度下學期推動「聰明營養午餐」，加入健腦食材讓學童吃得更健康，教育局長楊郡慈指出，現已設置「聰明營養午餐專區」，請各校營養師設計聰明營養午餐菜單，預計今年2月辦理全縣聰明食譜票選，深化營養午餐教育，也邀請家長一起來關心孩子在校吃什麼。

教育局指出，縣府免費營養午餐政策，自108學年度起加碼推動每周至少2次在地有機蔬菜，獲得家長肯定，今年將再推動聰明營養午餐，盼國中小學子在面對課業壓力時，能夠擁有更清晰的思考能力和記憶力。

教育局長楊郡慈指出，聰明營養午餐將增加堅果類、五穀類、深色蔬菜、深海魚類、海藻類等食材，促進學童腦部發育，計畫分2階段執行，現階段已和全縣營養師開會並提供示範菜單，將由各校營養師設計聰明營養午餐菜單，強調營養午餐不僅食材要好，也要好吃，因此預計2月辦理聰明營養午餐票選活動，由學生票選出理想的營養午餐。

楊郡慈表示，目前營養午餐國小每人每餐40元、國中生43元，推動聰明營養午餐暫時沒有調高金額，目前營養午餐並未針對魚類或五穀類增加，未來菜單將增加糙米、五榖米，也鼓勵廠商將肉類換成深海魚丁等，另外，縣府將修改與午餐承包廠商的招標文件，下個學年度的招標文件將要求廠商提供聰明食材的比例，以及規範每月供應的頻率，真正全面落實聰明營養午餐。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣是全國最年輕的縣市，縣府團隊努力打拚，讓廣大年輕家庭有足夠且優質的托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間。為了讓新竹縣的下一代除了身體健康，更要有好腦力因應社會的競爭，請教育局將原本免費營養午餐，升格為聰明營養午餐。