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高巿成功特教打造共融遊樂場 猶如愛麗絲夢遊仙境
高雄市成功特殊教育學校打造共融式無障礙遊樂場，今天開工祈福，讓特教生遊樂場遊玩不再是夢。遊樂場以「百年老榕樹」為設計概念，結合迪士尼動畫愛麗絲夢遊仙境素材，規畫為200坪遊樂場，預計今年6月完工。
成功特殊教育學校遊樂場獲得國教署補助經費290萬元，高市府自籌經費70萬元，建造共融式無障礙遊樂場，讓特教學生能在校園快樂遊玩、快樂學習。教育局副局長黃盟惠期待，共融式無障礙遊樂場能創造特教生多元學習的美好經驗，在遊戲過程中自我挑戰，也作為日後成長的養分。
成功特教校長蔡鴻文表示，為打造豐富、童趣的遊樂場，學校以「百年老榕樹」為設計概念，結合迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」素材作為遊樂場的規畫方向，希望每位到遊樂場的孩子，如同愛麗絲進入仙境一樣，開啟一段有趣、刺激的冒險，在遊戲中打開身障孩子的心。
學校在遊具挑選上，為考量行動不便學生遊戲權及平等參與活動之權益，從遊具高度及可及性選擇出發點。像是讓輪椅生能順利貼近遊具，並以最舒服的姿勢參與，所以在滑梯下方出口規畫轉位台階，以減輕協助者的負擔。
成功特校遊樂場工程農曆年後正式開工，6月完工。蔡鴻文表示，期待遊樂場為特教生帶來更多的歡笑與感動，未來也會與社區資源共享，增進特教生與社區正向互動的機會，營造「共存、共融、共好」的遊戲體驗，及「同理心，擁抱差異」的學習機會。
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