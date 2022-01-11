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5千華語生入境因疫生變？教育部指目前開放入境無變化

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部宣布3月1日起開放非獎學金華語生入境，但也不排除配合指揮中心政策，因疫情更動相關措施。本報資料照片
教育部宣布3月1日起開放非獎學金華語生入境，但也不排除配合指揮中心政策，因疫情更動相關措施。本報資料照片

過去2年約5000名非獎學金華語生盼自費來台學華語，卻因新冠肺炎疫情，未受獲准入境。教育部去年12月30日發函宣布這些學生可以來台，過沒幾天又逢國內疫情升溫，外界擔憂這項入境許可生變。教育部對此表示，將因應疫情變化，配合指揮中心指示滾動調整入境政策，目前仍維持3月1日起開放入境。

教育部去年底公告，開放來台研習華語6個月以上的非獎學金華語生，自今年3月1日起入境；各大專院校可於2月14日起，在「境外教研人員及學生來台資訊系統」提報非獎學金華語生來台資料。非獎學金華語生入境，要備妥登機前3天PCR檢測陰性證明；要在檢疫期滿前進行PCR檢測，另於自主檢康管理期間第六至七天，以家用快篩採檢一次。

教育部提醒，非獎學金華語生若過去14天內有重點高風險國家旅遊史者，一律公費入住集中檢疫所；過去14天內無重點高風險國家旅遊史者，可自費入住集中檢疫所。

教育部表示，非獎學金華語生只能從桃園國際機場入境，學校如採包機方式安排學生來台，或同一日、同一航班入境學生數多，可事前與教育部聯繫接洽，以利協助安排集中檢疫所、疫旅館及機場引導協助人員。

這些學生非常想自費來台學華語，當中有人曾引述教育部政策，指出台灣其實想成為全世界人們學習華語的主要目的地，但是邊境管制違背這個目標。這個排除華語學生的邊境管制，不僅對學生造成很多負面影響，台灣很多華語老師也因此丟掉工作，更不用說台灣的很多華語學習中心，幾乎人去樓空。

學生也提到，雖然線上學習越來越便利，但對於生活在非華語環境中的人來說，遠距學習華語極度困難，根本不是可行的選項。他們也承諾，若能入境台灣，必會遵守防疫規定，願意進行14天隔離和7天自主健康管理。

華語 教育部 疫情

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