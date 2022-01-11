遏止烏干達學工案 教育部射2箭提升境外生教學品質

就讀中州科技大學的烏干達籍學生向教育部陳情，指學校未依承諾核發獎學金、學生超時工讀，且未能提供英語教學。教育部今天宣布規畫「華語先修制度」及「設置國際專修部」2項措施，確保境外生來台後具備一定語言能力，也讓大學在國際招生上能夠質量俱進。

教育部指出，未來境外生經大學招生錄取後、入學修讀學位前，如果華語或英語能力未達一定條件（相當於A2級），將由大學統一安排華語先修課程，待通過華測A2後，才能接續在學系或國際專修部修讀專業課程。

第二，教育部表示，將鼓勵各大學設立國際專修部，以專班方式協助華語先修生銜接攻讀學位。專班具備校級整合的實務／技能導向課程設計、安排具經驗及專業的教師進行教學，以及有專責人力協助學習及生活輔導等措施，讓境外生持續提升華語能力、厚植專業技能，畢業後能投入國內重點產業服務。

各大學若能安排統一的華語教學或辦理國際專修部，教育部承諾，將在開辦經費、招生名額、簽證作業、師資質量、華語檢測、修業規定等方面，提供相關彈性措施，以利學校招生育才。

另為確保學校招收境外學生的教學品質，教育部表示，108學年第二學期起，已將一般境外學生受教品質，納入專科以上學校學生受教權益專案查核指標中。

教育部提到，未來還將針對以非專班方式招收境外生的學校，加強教學品質查核，確認學生是否具備華語能力或全校教師全英文授課能力，以及早發覺學校教學及學生受教情形是否異常。如經查核，發現有違失情形，教育部定將嚴懲，不予寬貸。

教育部也說，108學年同步成立跨部會輔導大專校院招收境外學生專案小組，如有發生學生權益遭到不法侵害，教育部迅速查處，絕不護短。有疑似勞動權益受損情事，將移請勞動部協處。經綜合查證後，依情節輕重，給予學校嚴厲處分。除禁止招收境外學生或扣減獎補助款外，情節嚴重者，更將學校列為專案輔導學校。如有違反刑事等法令，則移請檢調偵辦。