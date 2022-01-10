111學年僅60所高中課程計畫過關創新低 全卡在本土語

111學年將於今年9月展開，各高中要按108課綱提交課程計畫。教育部國教署近日完成第一次審查，全國300多所高中，僅約60所通過，創新課綱上路以來新低。參與審查的人士透露，多數學校運行新課綱多年，課程計畫沒問題，但擬將明年起納入必修的本土語開在高二，而不是高一，因此被打回票。

新課綱上路後，國家語言發展法才通過，並要求高中以下學生必修本土語。課審會為此修改108課綱，明定配合法律，將本土語納入其中，高中階段以開在高一為原則，但非強制。在此之後，國教署原特組官員疑因受政治力干預，在今年1月6日課程計畫會議上，要求各高中必將本土語開在高一，不得有例外，教師團體直批「國教署帶頭反課綱」。

全國教師工會總聯合會揭露，1月6日國教署在課程計畫本土語審查委員的100多人群組中，逕下行政指導，指出「教育部仍希望引導學校規畫於高一，故規畫於高二、高三者，不管有無說明，請統一回覆『請學校宜依教育部的111年1月5日台教授國部字第1100173469函，規畫本土語文／台灣手語於第一學年實施為原則』，並按修正後檢視回覆內容統一製作罐頭訊息⋯⋯」等，不僅牴觸領綱規定，且造成無論學校說明與否，都將被審查委員退回的狀況。

全教總指出，本土語言去年3月匆匆入綱，並要求於111學年起實施。不僅師資尚未到位，且嚴重打亂各校原先的課程架構，是不爭的事實。國教署不體察匆匆上路對學校課程架構整體的影響，更無視大會通過的領綱文字，實屬不妥。

全教總表示，國教署應落實課綱精神，彈性允許學校在考量未來加深加廣可能性的前提下，得依各校情況，納入本土語必修課程於各年級課程。莫讓政治凌駕專業，置高中教學現場於混亂中。

另有教師透露，國教署曾公告全國具1.3萬名本土語師資，但政府不願透露的是，這1.3萬人多半集中在中小學，能教高中本土語的師資沒幾個人。今年9月，政府若強行要求各高中安排高一生必修本土語，不但教師、學校主管苦不堪言，學習品質也堪虞。