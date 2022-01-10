向毒品說不！嘉義吳鳳科大辦系列活動 校內外宣導反毒

吳鳳科技大學110學年防制學生藥物濫用宣導系列活動陸續展開，由校長蔡宏榮擔任一日宣導志工，以實際行動呼籲大家對防制藥物濫用的重視，一同拒絕毒品危害，共創永續的無毒環境。

蔡宏榮指出，現今社會變遷，年輕學子對於氾濫的網路資訊不易做出正確了解及判斷，可能間接導致校園霸凌、組織犯罪或毒品入侵校園事件，因此維持友善安全校園環境，一直是不可忽視的教育與校園安全議題。

「毒品氾濫程度遠超過預期」，蔡宏榮常告誡同學不要因一時好奇使用毒品，近年來毒品使用年齡有下降趨勢，教育部資料統計，首次沾毒在19歲以下者比率竟高達22％，除自毀前程、戕害身體，更讓社會付出沉重的成本。

吳鳳科大長年推動「無毒校園」，學務長林明輝補充，目前推展反毒運動分教育宣導、清查與輔導三面向，結合民間、公益團體、政府及社區資源宣導反毒融入課程教學，營造健康無毒的友善校園。

在防制藥物濫用系列的宣導活動中，首先登場的是拒絕毒品聯名簽署活動，配合開學周，呼籲同學遠離毒品誘惑；此外辦理拒絕毒品創意標語比賽，透過參賽者巧思及創意，以『打擊毒品』的主題，希望我們擁有的是沒有毒品氾濫的的美麗校園。

除了校內宣導外，反毒志工宣講團也到周邊國中小宣講反毒，透過生動活潑的帶動唱，引導幼童能將反毒概念傳達到家庭；社團活動中，請到全民國防社辦理「打擊毒品，吳鳳接軌」BB彈射擊體驗活動，以具體行動向師生宣導反毒。