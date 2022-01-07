吉隆坡台灣學校順「疫」變「藝」《廣達游於藝》轉身線上展出

以文化橋樑角色貫穿古今中外，時時扮演教育創新促進者的廣達文教基金會，長年深耕《廣達游於藝》，該項計畫，現今已遍及台灣各縣市中、小學校園，每年舉辦的主題巡迴展覽超過250個場次，參與展覽相關活動的學子亦高達20多萬人次。近年，《廣達游於藝》更將觸角延伸至海外台校，足跡包括馬來西亞、越南及印尼諸國。

開幕式貴賓，左起:董事會財務董事白聖舟、臺商總會長林凱民、駐馬來西亞經濟文化辦事處大使洪慧珠、董事長杜書垚、校長鄭雅芬、董事會執行董事魏早增、家長會會長賴琪珊。 圖／廣達文教基金會 提供

其中，馬來西亞吉隆坡台灣學校，自2014年與廣達文教基金會攜手合作校園巡迴推廣開始，至今七年未曾間斷，近兩年雖遭逢疫情嚴峻挑戰，為了讓吉隆坡台校學生藝術種子持續萌芽，台校董事長杜書垚與校長鄭雅芬排除萬難，與廣達文教基金會徐繪珈執行長共同研擬，將展覽搬到線上展出，讓學生的藝術涵養學習不中斷。

2022年選擇以國畫展「文藝復興 - 宋『潮』好好玩」作為展出主題，為別於將畫作直接放上雲端隨點隨看的傳統觀賞模式，這次展覽，鄭雅芬校長帶領教師團隊，以連續三年拿下「廣達游藝獎 - 導覽達人首獎」的學生為核心，製作導覽影片，並精心策畫系列課程活動，導覽小尖兵帶著濃郁童趣，以及帶有真實臨場感的導覽方式，讓進入雲端展覽宇宙的每一位觀眾，如同遊歷一場貫穿古今的宋代之旅。

吉隆坡臺灣學校線上展覽館介紹。 圖／廣達文教基金會 提供

這場開幕儀式的時間點，選在別具意義的元旦升旗典禮之後，杜書垚董事長與鄭雅芬校長，特別力邀駐馬來西亞經濟文化辦事處的洪慧珠大使、連玉蘋公使、教育組張佳琳組長、僑務處羅安琪組長，以及台灣商會聯合總會林凱民總會長台校董事會魏早增執行董事、白聖舟財務董事、家長會賴琪珊會長等僑界與商界貴賓親臨參與揭幕典禮。廣達文教基金會徐繪珈執行長也同步在線上參與開幕盛會，並代表主辦單位之一致開幕詞。

鄭雅芬校長表示，這次展覽，她親領教師團隊積極籌備規劃，成立教師專業學習社群（PLC），辦理師生研習，培訓導覽小尖兵，設法突破疫情，讓實體展覽轉換成線上展覽館模式，讓師生、家長可以藉線上展覽館，以類虛擬實境方式，聆聽導覽小尖兵對於畫作的導覽。

廣達文教基金會執行長徐繪珈透過視訊為開幕式致詞。 圖／廣達文教基金會 提供

徐繪珈執行長則表示，《廣達游於藝》完全切合108課綱美感素養計畫，讓學生在藝術教育的學習和陶冶下，培養出鑑賞能力，進而發展出無限想像力和創造力。最後，徐繪珈期許說，美感扎根，本該沒有時空限制，吉隆坡台校為這項計畫跨出了美麗的一步，相信，透過這次線上展出，不只打破時空限制，同時也打開了人人都能進入藝術殿堂的大門。