大學學測確診者有解！萬美玲：教育部允諾外加名額補救
大考中心宣布大學入學學科能力測驗，若有考生確診將不可參加考試也不予補考，引發爭議。國民黨團副書記長萬美玲下午表示，教育部已允諾以外加名額等補救措施，招聯會現已研議相關補救措施，最慢下周就回公告相關補救方案。
萬美玲表示，會緊盯後續，確保相關補救措能保障所有考生的升學權益，不會讓考試制度出現不公平的狀況，請所有考生及家長放心。
萬美玲說，今年是108課綱上路以來首批高中生參加升學考試，除要準備學習歷程，還要面對新型態考試題目，學測成績的重要性更是不可言喻幾是一試定終生，若確診考生沒辦法參加學測，又沒任何補償措施，等同宣判必須重考，不公平。
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