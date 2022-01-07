快訊

第三劑疫苗間隔縮短12周 怎麼預約、選啥廠牌？整理8大QA報你知

桃機染疫事件最新11處確診足跡曝光 桃園首見百貨公司上榜

大學學測確診者有解！萬美玲：教育部允諾外加名額補救

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
本報資料照
本報資料照

大考中心宣布大學入學學科能力測驗，若有考生確診將不可參加考試也不予補考，引發爭議。國民黨團副書記長萬美玲下午表示，教育部已允諾以外加名額等補救措施，招聯會現已研議相關補救措施，最慢下周就回公告相關補救方案。

萬美玲表示，會緊盯後續，確保相關補救措能保障所有考生的升學權益，不會讓考試制度出現不公平的狀況，請所有考生及家長放心。

萬美玲說，今年是108課綱上路以來首批高中生參加升學考試，除要準備學習歷程，還要面對新型態考試題目，學測成績的重要性更是不可言喻幾是一試定終生，若確診考生沒辦法參加學測，又沒任何補償措施，等同宣判必須重考，不公平。

升學 學測 108課綱

延伸閱讀

「完全沒考慮」選桃園市長 傅崐萁點名羅智強是戰將

立委指校園性平案通報破萬例 教育部：疑似就會通報

侯友宜發千字文 馬英九：相信朱立倫跟他溝通過

文化部所屬展館首次發生大火 李永得：一周內提報告

相關新聞

東吳大學遭控3大罪狀 實踐大學前校長陳振貴：還有很多私校未爆彈

東吳大學遭控美化財政赤字、縮編助教系所部分預算，以及要求系所上繳捐款等三大罪狀。東吳校方、教育部雖澄清學校並無財務立即風...

國九學生注意！國中會考3月開始報名

新北市政府教育局今公告新北考區111年度國中教育會考簡章，今年考試時間為111年5月21日周六及22日，學生及家長可至新...

國中會考5月21、22日登場 教部籲考生非必要別出國

今年國中教育會考訂於5月21、22日舉行，各考區簡章今天起在全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並提供免費...

大學學測確診者有解！萬美玲：教育部允諾外加名額補救

大考中心宣布大學入學學科能力測驗，若有考生確診將不可參加考試也不予補考，引發爭議。國民黨團副書記長萬美玲下午表示，教育部...

基隆南榮國中操場跑道漏水如「海波浪」 學生運動不便

基隆市南榮國中操場跑道自去年11月開始不斷有水源湧出，跑道有如「海波浪」，嚴重影響學生體育課程與運動訓練的進行，原本以為...

【工科博班甄試慘／下】逕博生逐年增還得增額錄取 台大教授公認「平均水準最高」

台大統計近年博班錄取人數情形，103學年錄取703人，其中學士逕升博士9人，碩士逕升博士56人，到109學年，博班錄取減為499人，但學逕博增為15人，碩逕博高達138人，電機資訊學院逕博錄取人數更連續3年創新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。