大學學測確診者有解！萬美玲：教育部允諾外加名額補救

台大統計近年博班錄取人數情形，103學年錄取703人，其中學士逕升博士9人，碩士逕升博士56人，到109學年，博班錄取減為499人，但學逕博增為15人，碩逕博高達138人，電機資訊學院逕博錄取人數更連續3年創新高。

2022-01-07 14:23