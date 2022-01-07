中原大學新生註冊率100% 連續4年全國第一

教育部甫公布110學年度公私立一般大學大學部新生註冊率，中原大學再度獲得註冊率100%的好成績，就學穩定率更勇奪全國私立大學第一名！這已是中原大學連續第2年註冊率百分百，連續6年蟬聯私立綜合大學第一名，連續4年穩居全國公私立大學第一名！面對少子化、高教激烈競爭及創新智慧科技的衝擊與挑戰，中原大學堅持以「全人教育」理念辦學，深獲各界認同與肯定！

中原大學提供學生良好的學習與成長環境，大學部新生註冊率再度100。 圖／中原大學 提供

中原大學設有理、工、商、法、設計、人育、電資等7個學院，因應大環境與科技發展之變革，學研方向也與時俱進。110年3月率先與科技大廠英特爾、鴻海集團及凌華科技合作，打造全台第一間AI機器人5G專網實驗室。中原大學並獲教育部核准於111學年度成立「智慧運算與大數據」學系，致力培育更多跨域整合的科技人才。

為培育更多高階技術人才，中原大學與科技大廠攜手打造全台首創AI機器人5G專網實驗室。 圖／中原大學 提供

根據美國史丹佛大學之研究，中原大學有19位教授榮登2020「全球前2%頂尖科學家」，學術影響力與教師研發能量備受國際肯定。亮眼之學術表現包括：醫工系師生研發先進「紅外光顯影劑技術」，榮獲科技部「2021未來科技獎」；化工系師生研發「減除白血球」專利獲得經濟部「國家發明獎」銀牌，其技術衍生之校園企業「普瑞博生技」更登錄興櫃；建築系教師為中原設計「泉源之谷」校園景觀，榮獲國際級景觀競賽LILA首獎，刷新台灣參賽紀錄。

中原大學「泉源之谷」校園景觀，由中原建築老師設計，榮獲國際級景觀競賽LILA首獎。 圖／中原大學 提供

中原大學學生在各專業領域也有傲人成績，例如：全國「大專校院資訊應用服務創新競賽」囊括11個獎項，中原資管連續4年勇奪「產學合作組」第一名；電機系學生拿下2021「物聯網專題實務競賽」冠軍：商設系、地景建築系、建築系學生參加第11屆「大專生洄游農村競賽」獲得兩大獎；電機系及電子系學生在「半導體設計與應用」及「智慧晶片系統應用」等競賽均獲得佳績；室設系學生榮獲「立邦亞洲青年設計師大獎賽」之「金獎」最高殊榮，將代表台灣出國參賽。

另一方面，為全面培育學生的「科技力」，中原大學自110學年度起開設「自然科學與人工智慧導論」及「運算思維與程式設計」兩門通識必修課程，不分院系培育學生的程式設計與AI應用能力。中原大學與美國天普大學、美國威大密爾瓦基分校已分別合作設立「商學管理雙學士學位學程」及「電機與資訊工程雙學士學位學程」，培養學生國際接軌的能力。

為落實大學社會責任，中原大學也積極與社會鏈結，發揮教育的影響力。110年11月與聯新國際醫院簽訂策略聯盟，宣示培育智慧醫療健康專業人才。同年與台灣永續能源研究基金會簽署「大學永續發展倡議書」，攜手從教育扎根，促使台灣社會永續發展。

2021大專生洄游農村競賽，中原大學設計學院學生獲「創新實驗」與「人文關懷」兩大獎。 圖／中原大學 提供

中原大學校長李英明表示，以「教育理念」辦學是中原大學最大的特色，創校66年來，秉持耶穌基督愛世精神，以信、以望、以愛致力於高等教育，培育逾13萬名校友，在海內外各領域發光發熱。中原大學連續2年註冊率100%、連續4年(107-110學年度)蟬聯全國公私立大學第一名，大學部就學穩定率為全國公私立大學第二名、私立大學第一名！能有這些佳績並不容易，他特別感謝中原師生校友的努力及社會各界的肯定與支持，期望能培育更多兼具品格涵養、專業知識與生命智慧的人才，造福國家社會！