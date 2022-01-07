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國際扶輪捐百萬 攜手KIST推動偏鄉STEAM教育

聯合報 / 記者游昊耘／台北即時報導
誠致教育基金會以公辦民營的方式承接偏鄉中小學，目前共經營6所KIST學校。今年2月開始其中3所學校將導入STEAM課程，接軌國際教育趨勢。記者游昊耘／攝影
誠致教育基金會以公辦民營的方式承接偏鄉中小學，目前共經營6所KIST學校。今年2月開始其中3所學校將導入STEAM課程，接軌國際教育趨勢。記者游昊耘／攝影

財團法人誠致教育基金會今（7）日舉行記者會，宣布其經營的其中3所KIST學校：雲林縣拯民國小、雲林縣樟湖國中小與花蓮縣三民國小，將導入國際正夯、著重自然科技探究的STEAM課程，提供偏鄉學生更多元的生涯探索機會，縮短城鄉教育不平等。

基金會與瑞安扶輪社合作，透過瑞安扶輪社申請的國際扶輪全球獎助金計畫，預計投入上百萬台幣，設計符合當地學生學習環境的STEAM課程，各校預計從今年2月開始，每月安排1至2門實作活動，不只為課程注入更多可能性，也能減輕3所學校、8位自然科教師的備課壓力。

STEAM教育鼓勵孩子往科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）和數學（Mathematics）與藝術人文領域（Art）發展，強調跨領域、動手做與解決問題，與新課綱的「核心素養」不謀而合。

誠致教育基金會執行長吳明柱長期深耕教育現場，他直言STEAM教育需要專用教材與師資訓練課程，成本高昂，如今獎助金讓偏鄉老師有機會培養STEAM教學專業，「為孩子的學習裝上另一個馬達。」

從2017年開始，誠致教育基金會以公辦民營的方式承接偏鄉公立中小學並轉型為KIST學校，目前全台共有6所KIST中小學，是台灣最大的公辦民營實驗教育系統。KIST學校的教育方針參考美國最大公辦民營系統KIPP（Knowledge Is Power Program）的理念與教學架構，導入數位學習與差異化教學的創新學習方法，期許培養孩子的品格力與自學力，讓孩子不分出身背景，都能擁有公平發展的舞台。

偏鄉 雲林 小學

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