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水上南靖國小新校舍動工 吸睛火車造型打造嘉義新地標
嘉義縣水上鄉南靖國小建於1975年，經歷多次強震主體結構經評估耐震係數不足，獲教育部分期補助1.5億元拆除後新建校舍，以鄰近南靖糖廠火車為構想設計，期打造嘉義特色地標，今上午動工，預計明年8月完工。
南靖國小舊有校舍1975年至1995年間分批興建，期間歷經多次強震，經評估耐震係數不足且逾年限，教育部前年核准拆除重建經費1.5億元，為避免影響學生受教權益，採「先建後拆」，訂於今天上午舉辦開工儀式。
新校舍造型以鄰近南靖糖廠特色「火車」為構想，用橙、綠、黃、藍為主視覺顏色；火車頭的部分為行政大樓，各班級和圖書、電腦等26教室則分布後面車廂，工程預計明年2月完工，校長曾俊銘希望以特色外觀打造嘉義新地標。
今天上午動土典禮縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥和議員林緗亭、詹琬蓁等出席。翁章梁說，人力是台灣最大資源，台灣競爭力有賴人才，學生在優質環境中學習，也藉此成為「重要的人」。
南靖國小目前含幼兒園共7班91人，校長曾俊銘說，南靖發展潛力佳，校舍重建後會增設「幼幼班」和「學前混齡班」，未來可提供工業區上班族及在地子女更多就學機會，也期待此次工程讓南靖百年風華再現。
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