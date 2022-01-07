國中會考5月21、22日登場 教部籲考生非必要別出國

今年國中教育會考訂於5月21、22日舉行，各考區簡章今天起在全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並提供免費下載。全球疫情嚴峻，本土疫情延燒中，教育部提醒，考生留意期程，避免非必要的出國，以免因疫情而影響應試。

國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，題型仍以單一選擇題為主。除了寫作測驗考1題作文、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

今年考試時程與歷年相同，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。其中，英語採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘、再考英語（聽力）25分鐘。

教育部提醒，每天第一節考試說明自上午8時20分開始。如有需要使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並落實遵守規定，尤其不可攜帶非應試物品，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能等文具，以免違規。

至於報名規則，教育部說，國中應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，均應參加國中教育會考，一律免收報名費，由就讀學校於今年3月10日至12日集體報名；若為非國民中學應屆畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生，酌收報名費500元，於今年3月7日至3月9日上網填寫報名資料https://cap.rcpet.edu.tw，並於確認填寫報名資料無誤後列印個別報名表，再於今年3月10日至3月12日將報名資料親送方式至考區試務會報名。

教育部提醒，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生可依需求提出考試服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、應考服務及輔具等項目。聽覺障礙考生無論聽障等級，均可申請免參加英語（聽力）考試，其英語（閱讀）等級即為英語整體等級，並依英語（閱讀）答對題數加註標示。

因應國際疫情持續嚴峻， 教育部也說，為保護個人安全與避免不可預期狀況，請考生與家長遵守中央流行疫情指揮中心發布的防疫規範，安排年節旅遊與個人假期時務必審慎，避免非必要的出國旅遊，以免影響應考權益。