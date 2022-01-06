彰化縣國中小明年招考正式教師成絕響？王惠美今作承諾

彰化縣國小每4名教師之中，就有一名代理教師，縣政府新學年（111年）將降低國中小班級人數，「擠」出14個員額，但先前宣布要招考超過百名教師，跟14個員額有差距；今天縣長王惠美表示，招考教師大概以100名為限，以後年年盤點，提高教學品質。

王惠美說，教育處希望招考國中小正式教師越多越好，財主單位考量整體財政，妥協的結果是大概招考100人左右。

縣政府已宣布，111學年度國一、小一國中普通班降至每班29人，國小每班降至28人，國中普通班預估增加3班，教師員額增加7名，每年人事費增加支出525萬元。國小普通班預估增加5班，教師員額增加7名，每年人事費增加支出525萬元。總量管制學校及實驗學校以不增班為原則。

目標招考100名以上正式教師，扣除招考普通班教師14人，可能剩餘86個名額。縣政府教育處長王智弘今天表示，其餘名額用來招考輔導、特教、鄉土語言、生活科技等正式教師。

彰化縣至少4年沒招考國中正式教師，6年沒招考國小正式教師，明年招考正式教師，員額備受關注。縣內教育界人士指出，明年小六升國一，這屆小六生的生肖絕大多數屬虎，入學人數少，112年起逐漸回升，因年改造成教師退休人數急減，人力更新幾乎停滯，國中教師超額嚴重，國小也有類似問題，恐怕明年以後的招考人數更少，很可能又停考。

「有考總比沒考的好。」彰化縣教師工會表示，彰化縣多年不招考國中小正式教師，縣內代理教師到鄰近縣市參加甄試，錄取為正式教師，透過縣外介聘調動回彰化縣，縣政府不一定明年要招考很多正式老師，理想作法是年年招考。

教育部規定國中班級學生人數上限30人，國小29人，沒訂下限，地方制度法可降低人數。縣政府可能用年年調降班級人數來增班的方式產生教師缺額？縣長王惠美說，今年考完，不會就這樣「斷了（停止招考）」，未來會年年盤點，給學生更好的學習環境和師資。