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WILL POWER開幕 朱立倫盼學生參與籃球運動

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
板橋體育館舉行「WILL POWER慈善公益籃球賽」開幕典禮。記者李定宇／攝影
板橋體育館舉行「WILL POWER慈善公益籃球賽」開幕典禮。記者李定宇／攝影

今中午板橋體育館舉行「WILL POWER慈善公益籃球賽」開幕典禮，籃賽集結全國8縣市29支隊伍參賽，賽期自1月6日至8日、13日至16日，新北今年有國中8隊及高中3隊參賽，國民黨主席朱立倫今參加開幕典禮時表示，不論擔任縣長、擔任市長最重視體育，希望更多孩子來參與籃球活動。

WILL POWER慈善公益籃球賽由體育班家長發起，透過賽事建立，讓籃球隊學生得到各界支持。考量部分學生受限於教育部聯賽登錄名額報名限制，每年有許多遺珠之憾，賽事希望讓較少上場學生，能有更多被看見機會。

今年參賽的新北學校國中組包含中和國中、及人中學、泰山國中、漳和國中、佳林國中、錦和高中、永和國中及能仁家商共8隊，而高中組的3隊則是能仁家商、三重商工及錦和高中。

國民黨主席朱立倫表示，過去不論擔任縣長、擔任市長最重視體育，尤其是讓所有的年輕學子能夠參與體育活動，做這樣子的活動，在疫情當中孩子都很緊繃，馬上寒假到了，能夠讓大家多打籃球，尤其最近籃球很興盛，不管是SBL到 P.LEAGUE+，我們希望更多孩子來參與籃球活動。

教育局表示，新北市致力推動基層籃球運動，賽事贊助單位以實際行動贊助支持年輕學子追逐夢想，未來歡迎更多企業共同參與賽事合作，成為籃球運動發展正能量，新北市也將持續提供學生更多競賽舞台，扎根基層籃球發展。

體育 朱立倫

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