【專家之眼】以本土語言授課，何苦來哉？

臺師大通過推動國家語言發展授課獎勵實施要點，將於110學年度第2學期開始，以臺語、客語、臺灣原住民族語、馬祖語、臺灣手語等語言授課的專任教師，將獲得50%的鐘點費獎勵，等同現行英語授課獎勵規模。

消息經媒體報導後，引起熱議。或許重賞之下，必有勇夫，但是，誰有本事全程使用這些語言授課？有多少學生聽得懂？又有多少學生願意修？

如今國內各級學校授課，幾乎都使用國語，課本也以國語書寫。大學雖然常用原文教科書，但除非授課者為外籍教師，或者刻意以英語講課，否則基本上都以國語教學及討論。尤其各專業領域的術語、現代用詞或外來語等，往往經過無數專家推敲、審定，以及社會大眾逐漸習慣，日積月累而形成。這些數不清的用詞背後，承載的是浩如煙海的訊息與思維。平常大家聽、說、讀、寫習慣了，或許沒有意識到語言的複雜性。一旦轉化成本土語言，才會發現寸步難行。

個人並沒有歧視本土語言的意思，但無可否認的殘酷事實是，師大要獎勵的這些語言（手語情況特殊，本文暫不討論），幾乎有長達半世紀甚至一個世紀以上的時間，沒有機會跟上現代化的腳步。當然，在生活方面，多少引進了一些外來語而稍有演變，譬如「打電話」、「買電腦」等等，可是到了e世代的新興辭彙如「網際網路」、「社群平台」，就從沒聽過有人以本土語發音。至於涉及高等教育的學術用詞、專業用語，就更加近乎空白了。或許部份有心人士可以把本土語言運用在學術上，那也屬於極少數，達不到普及性，何況講授高深知識，沒有任何人使用本土語言會比使用國語輕鬆。

對大多數高教師生而言，除了語言科系是把語言本身當成學習的對象與目的之外，其他科系都是把語言作為學習的手段與工具。為了復振弱勢語言，不惜捨棄得心應手的國語，坑坑巴巴地改講不熟練的方言，學生也聽得一知半解，這是何苦來哉？假如是選修課，大不了就不上，可萬一有老師為了多賺鐘點費，刻意在必修課講稀有語言，那麼聽不懂的學生受教權何在？學習效果大打折扣的損失，又要向誰請求賠償？

這就好比打著「愛用國貨」的口號，鼓吹國人開著國產車上路一樣。為了身家性命安全，用路人當然會關心車子的性能是否良好，值不值得花錢購買，畢竟「愛國」不能無限上綱。學生是教育的主體，應該也有權決定用什麼語言上課可以達到良好的學習效果。倘若訴諸民族主義，要求師生以不擅長或不懂的語言教書、學習，恐怕不但難以達到復振的目的，反而會讓學生討厭本土語言。

身為師大校友，個人相當肯定母校的用心良苦。但為了學弟妹的受教權，還是建議學校再慎重考慮。要是因為這個規定，導致未來學子不敢選師大就讀，甚至入學率降低，那可就得不償失了。