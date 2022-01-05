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管中閔變「管董」 教育部同意2名頂大校長兼任文大董事

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管中閔變「管董」 頂大校長兼任文大董事教部同意了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大校長管中閔將出任文化大學董事。本報資料照片
台大校長管中閔將出任文化大學董事。本報資料照片

文化大學今年創校一甲子，新任校長卻因董事會僵局難產至今，董事會改選由台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞等人出任，卻傳出文大沒有提供教育部許可函，而被要求補件。事隔近月，教育部今天證實，同意管、蘇兼任文大董事，這也是國立大學首度有現任校長至私大兼任董事的首例。

文化大學前董事長張鏡湖三年辭世，董事會陷入家族派、校友派五比五角力，直到法院裁示台大前副校長陳泰然擔任臨時董事長才解僵局。據本報去年11月掌握，文大董事會進行改選，會中投票決議由管中閔、蘇慧貞、前教育部長吳清基等六人，另加上臨時董事長陳泰然，以及既有家族派成員彭誠浩、白省三、王寶輝、張海燕、蔡政文等十一人，合組第十九屆董事會，校友派形同全面出局。

教育部當時耗時兩周審理，要求文大須再補提供上級主管機關許可函，理由是兩位校長候選人在董事會提交候選人名單時，均有出具願任同意書，但國立大學校長是公務員服務法適用對象，若擬兼任私校董事，需經教育部許可，才得兼任私立學校董事。但檢視文大董事會所附資料，董事會並未依規定提供，因此去年12月1日函請文大董事會補提供許可函。

據了解，教育部上周就已同意兩人出任文大董事，教育部今天回應媒體，管、蘇兩人擬兼任文大董事職務，該董事職務屬於「公務員服務法」規定非以營利為目的團體職務，也屬於國立大學校長得兼職的職務範圍，因此同意兩位校長兼職，待文大函報兼職許可函，教育部將依私校法等相關規定審核董事資格。

只不過，過去多是私校快倒閉，才由教育部官派公益董事入校監督，如今兩位頂大校長出馬，恐創下國立大學現任校長至私大兼任董事首例，教育界聽聞此事直呼「罕見」，也疑惑校長百忙中是否仍有餘力經營文大？

外界解讀管中閔有大學校長經驗，過去也曾擔任獨董，當文大董事應該不難上手。全國私校工會理事長尤榮輝認同此說法，但他認為，以現任國立大學校長身分兼任私校董事是否適當，確實值得商榷。另外，台大是高教龍頭，校務繁重，管校長百忙中是否仍有餘力經營文大，不無疑問。

高教工會組織部主任林柏儀表示，過去多是因為私校董事會有爭議，才由教育部官派現任校長入校擔任公益董事，如世新大學校長吳永乾曾任亞太創意技術學院董事，此做法確實罕見。

林柏儀也點出「利益衝突」問題，他以台北醫學大學有意入主康寧大學為例，當兩校彼此各有校長與董事，往往校長僅會針對單校規畫，結果現在卻同時身兼二職，若兩校有合作或財務關係，容易產生矛盾。

成大校長蘇慧貞將出任文化大學董事。圖／成大提供
成大校長蘇慧貞將出任文化大學董事。圖／成大提供
文化大學擁有百億校產，董事會席位成為兵家必爭之地，董事會名單驚現台灣大學校長管中閔，以及成功大學校長蘇慧貞。記者趙宥寧／攝影
文化大學擁有百億校產，董事會席位成為兵家必爭之地，董事會名單驚現台灣大學校長管中閔，以及成功大學校長蘇慧貞。記者趙宥寧／攝影

教育部 台大 管中閔 文化大學

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